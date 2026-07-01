Venezuela decreta duelo nacional de siete días por los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la declaración de Duelo Nacional por siete días tras los devastadores terremotos que golpearon el país el pasado 24 de junio.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Rodríguez expresó:

Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy.”

Balance oficial de víctimas

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, informó que hasta este martes se contabilizan 1,943 fallecidos y 10,571 heridos, además de 15,866 damnificados. El balance anterior, presentado el lunes, registraba 1,719 muertos.

En la zona cero de La Guaira, las labores de rescate han permitido salvar a 6,461 personas, incluida la más reciente: un niño de dos años encontrado con vida en la madrugada del martes. Sin embargo, la cifra de sobrevivientes rescatados ha disminuido drásticamente con el paso de los días: de 2,407 el primer día, a 345 el cuarto, cuatro el quinto y apenas una persona el sexto.

Desfase en cifras y desaparecidos

Según cálculos oficiales, el día de los sismos había unas 30,000 personas en el estado costero de La Guaira, entre Catia La Mar y Caraballeda. De ellas, entre 13,400 y 13,500 lograron salir por sus propios medios o con ayuda de familiares y amigos.

“Podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira”, declaró Jorge Rodríguez. Sin embargo, las cifras oficiales muestran un desfase de entre 7,000 y 10,000 personas que no figuran ni entre los sobrevivientes ni entre los fallecidos reportados.

La ONU estima que el número de desaparecidos podría ascender hasta 50,000.

Hasta ahora, se han instalado 14 refugios en La Guaira y 55 más en Caracas y otros estados afectados, según el parte oficial.