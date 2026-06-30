NASA mapea deformación del suelo en Venezuela; calcula daños en 59 mil edificios

La magnitud de los terremotos que sacudieron Venezuela fue confirmada con imágenes de satélite generadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA)

Una evaluación preliminar de datos satelitales publicada por la agencia espacial estadunidense revela que más de 58 mil edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte del país sudamericano.

Hasta este martes suman mil 943 muertos, diez mil 571 heridos y 15 mil 866 familias damnificadas, con más de 600 réplicas.

"Es probable que aproximadamente 58 mil 870 edificios hayan resultado dañados o destruidos en toda la región afectada", afirman en la evaluación los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón.

Los científicos analizaron imágenes de radar de alta resolución del satélite Sentinel-1 de la ESA recopiladas el 25 de junio, el día después de los terremotos.

"Esta es una evaluación preliminar y rápida. Refleja un cambio abrupto en la superficie consistente con los daños", escribieron los investigadores, y agregaron que la cifra solo debe interpretarse como un indicador y no ha sido verificada en el terreno.

De forma paralela al conteo de inmuebles, el Equipo Científico de Operaciones NISAR —misión conjunta de la NASA y la agencia india ISRO— cartografió las fracturas de la corteza terrestre para medir la deformación directa del suelo.

Mediante interferometría de radar de apertura sintética (InSAR), los expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) y Caltech compararon la topografía de la región entre el 13 y el 25 de junio.

Los datos revelan que el sismo provocó desplazamientos principalmente horizontales en la superficie, divididos bajo el siguiente criterio visual:

Tonos rojos: Identifican los movimientos de la corteza hacia el Este (aproximándose a la línea de visión del satélite).

Identifican los movimientos de la corteza hacia el (aproximándose a la línea de visión del satélite). Tonos azules: Señalan los desplazamientos de la superficie con sentido hacia el Oeste (alejándose del sensor).

Señalan los desplazamientos de la superficie con sentido hacia el (alejándose del sensor). Tonos amarillos: Indican las áreas estables con una alteración geográfica cercana a cero.

Este mapeo experimental, procesado con una resolución de 80 metros, funciona como una guía de reconocimiento rápido para los brigadistas en el terreno, permitiendo ubicar los sectores donde la distorsión del suelo fracturó las cimentaciones urbanas. El informe advierte que la precisión técnica de estos modelos suele disminuir en áreas con densa vegetación o cobertura de nieve.