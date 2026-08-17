Inauguran el CRIAT en Tlaxcala: “El mejor centro de rehabilitación del país”

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y Fernando Landeros Verdugo, presidente de la Fundación Teletón México, encabezaron la inauguración del nuevo Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala (CRIAT), un modelo sin precedente en el país por tratarse del primer y único centro de su tipo construido, equipado y operado en su totalidad con recursos del Gobierno del Estado, integrando tres décadas de conocimiento especializado y la experiencia operativa de Teletón.

Durante la ceremonia inaugural, Landeros Verdugo reconoció la infraestructura, tecnología de vanguardia y calidad de las instalaciones, afirmando que el CRIAT se consolida como “el mejor centro de rehabilitación del país”.

La obra representó una inversión estatal de 600 millones de pesos, abarca más de 12 mil 500 metros cuadrados de superficie y cuenta con la capacidad de brindar atención integral a hasta mil 150 niñas, niños y adolescentes al año.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar destacó que este proyecto hace realidad una aspiración que inició hace 25 años durante su etapa como maestra de educación especial. Señaló que destinar recursos públicos a la atención especializada de la discapacidad y el autismo garantiza un servicio digno y de alto nivel en la entidad, evitando que las familias tlaxcaltecas deban trasladarse fuera del estado para recibir terapias o diagnósticos médicos.

El CRIAT atiende actualmente a 479 menores (324 en clínicas de rehabilitación y 155 en la Clínica de Autismo) y ofrece servicios de neurología infantil, ortopedia pediátrica, audiología, odontopediatría, hidroterapia con el tanque terapéutico más grande del estado, mecanoterapia, rehabilitación pulmonar, terapia ocupacional, de lenguaje, psicología y trabajo social.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, para otorgar becas de tratamiento a las familias que más lo requieren.