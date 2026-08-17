Fuego se extiende a corralón de Reynosa y consume decenas de vehículos

Un incendio de pastizal se extendió a un corralón de Reynosa, Tamaulipas, y ha consumido un número aún no determinado de vehículos que, por el momento, podría superar el centenar. Tras más de cinco horas, el fuego continúa activo.

El siniestro inició alrededor de las 17:00 horas en el negocio denominado “Grúas Mora”, ubicado al poniente de la ciudad, sobre la carretera a San Fernando.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron en un pastizal cercano al lote de autos y se propagaron pese a los esfuerzos de los bomberos.

Debido a la sequía en esa zona fronteriza, la hierba se encuentra completamente seca, lo que favoreció que el fuego se extendiera hasta alcanzar el corralón.

Hasta el momento no se ha determinado una cifra exacta de vehículos afectados, pero se estima que podrían ser más de cien. La cifra podría aumentar, ya que el incendio aún no ha sido controlado.

Al lugar acudieron bomberos de diversos municipios para apoyar las labores de combate.