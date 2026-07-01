Aumenta a 2 mil 295 el número de fallecidos en Venezuela a una semana de los terremotos

El jefe parlamentario Jorge Rodríguez informó que el número de víctimas mortales por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos. Además, se contabilizan 12,841 personas damnificadas. El balance anterior, presentado el martes, registraba 1,943 muertos y 10,571 heridos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó Duelo Nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 horas, en homenaje a las víctimas. En un mensaje difundido en redes sociales expresó.

Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas.”

Presión sobre el sistema sanitario

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sistema sanitario venezolano enfrenta una presión considerable. Al menos tres centros de salud presentan daños críticos y otros seis funcionan parcialmente.

En total, se evaluaron 21 establecimientos, muchos de ellos operando bajo condiciones caóticas, con hacinamiento y retrasos acumulados en cirugías.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, señaló que varios trabajadores especializados en atención materna en La Guaira siguen desaparecidos, lo que genera una brecha crítica en la atención obstétrica.

Las miles de personas desplazadas por los terremotos están expuestas a brotes de enfermedades como fiebre amarilla y dengue, debido a la baja cobertura de vacunación en el país.

Los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, destruyeron o dañaron cientos de edificios y dejaron un saldo inicial de más de 1,700 muertos y 5,000 heridos. La cifra ha seguido aumentando conforme avanzan las labores de rescate y evaluación de daños.