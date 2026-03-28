México alcanza autosuficiencia alimentaria en frijol gracias a Zacatecas: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el país alcanzó la autosuficiencia alimentaria de frijol, logro atribuido al trabajo de los productores de Zacatecas.

Durante la entrega de apoyos del Plan Frijol en Sombrerete, Zacatecas, Sheinbaum destacó que este objetivo se alcanzó tras duplicar a más de 96 mil beneficiarios del programa de Acopio para el Bienestar en 2026. Además, anunció la ampliación del programa al inaugurar la Planta Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega”.

La presidenta recordó que en 2025 se apoyó a cerca de 40 mil productores y este año la cifra se duplicó. Sin embargo, reconoció que el precio del frijol cayó en el mercado, donde se paga alrededor de 7 pesos por kilo.

Ante esta situación, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se realizará una reunión de evaluación presupuestal con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para definir un precio de garantía y ampliar los apoyos.

El programa establece un esquema de precio de garantía, elimina intermediarios y amplía la comercialización a más de 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país.

Asimismo, la presidenta anunció el inicio de una campaña nacional para promover el consumo de frijol, resaltando sus propiedades nutricionales y su alto contenido de proteína.

Zacatecas, líder en producción de frijol

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, subrayó que Zacatecas es el principal productor de frijol en México y que Sombrerete es el municipio con mayor producción.

La nueva planta embolsadora tendrá capacidad para procesar más de mil 400 toneladas mensuales, en presentaciones de 1 y 25 kilos, todas con sello nacional.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, aseguró que el Plan de Autosuficiencia de Frijol trabajará con 110 mil 497 productores de hasta 10 hectáreas en Zacatecas, Durango y Nayarit.

Solo en Zacatecas, 18 mil productores recibirán semillas para el bienestar, lo que permitirá aumentar la producción hasta en un 42%.