Jueza desecha amparo de contralmirante acusado de huachicol fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna, actualmente prófugo de la justicia y señalado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas, impugnó la resolución de una jueza federal que desechó el amparo promovido contra la orden de aprehensión vigente en su contra por delincuencia organizada.

De acuerdo con el fallo emitido el 11 de marzo, la titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Emma Cristina Carlos Ávalos, determinó sobreseer el juicio al considerar inexistentes los actos reclamados, luego de que las autoridades negaron contar con el mandamiento judicial y su ejecución.

La jueza precisó que la parte quejosa no presentó elementos para controvertir dichas negativas, por lo que, conforme a la Ley de Amparo, se dio por concluido el proceso sin entrar al fondo del asunto.

Inconforme con la determinación, Farías Laguna promovió un recurso de revisión, el cual será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que deberá analizar y resolver la legalidad de la sentencia una vez integrado el expediente.

Investigación por delincuencia organizada

El contralmirante, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante actualmente interno en el penal federal del Altiplano, es investigado por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de combustible desde instalaciones vinculadas a la Secretaría de Marina.

Cabe recordar que en noviembre pasado, una jueza de control con sede en Almoloya de Juárez reactivó la orden de captura contra Fernando Farías Laguna por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada relacionados con el manejo ilícito de hidrocarburos.