Empresas mineras de Durango se suman al rescate de mineros atrapados en Sinaloa

Empresas mineras y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Durango se sumaron este sábado a las acciones de búsqueda y rescate de los cuatro mineros atrapados en el derrumbe de la mina Santa Fe, en la localidad de Chele, municipio El Rosario, Sinaloa.

Arturo Galindo Cabada, titular de la dependencia duranguense informó que a través del Comité Regional de Ayuda Mutua, el Cluster Minero y la Cámara Minera de México, el estado se suma a este operativo con equipos especializados en rescate que han estado arribando a la zona.

Refinadora de Plata de Guanaceví, Actus Mining de Indé, Tayoltita de San Dimas son las empresas que se han sumado a estas acciones y está por integrarse también Minas de Bacis, de Otaez Durango.

“Agradecemos el apoyo solidario y el espíritu de servicio con que se han sumado a esta labor las empresas mineras del estado, que por la cercanía con Sinaloa y la capacitación especializada que estas empresas tienen, se confía en que su participación será sumamente benéfica a favor de los mineros y sus familias”, afirmó Galindo Cabada.