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Semar localiza veleros desaparecidos que viajaban a Cuba

De acuerdo con el último reporte oficial, fue mediante una aeronave como se logró ubicar a ambas naves a aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de la capital cubana.

Por: Raúl Flores

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La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizó las dos embarcaciones tipo velero que partieron el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con rumbo a La Habana, Cuba.

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De acuerdo con el último reporte oficial, fue mediante una aeronave como se logró ubicar a ambas naves a aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de la capital cubana.

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La dependencia detalló que un buque naval ya navega hacia el punto para prestar apoyo a los tripulantes, con quienes se mantiene contacto por radio mientras se concreta la asistencia.

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A bordo de los veleros viajaban nueve personas de diferentes nacionalidades, quienes transportaban ayuda humanitaria. De acuerdo con el plan de navegación, su llegada estaba contemplada entre el 24 y 25 de marzo.

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Será en las próximas horas cuando personal del buque de la Semar haga contacto físicamente con los integrantes de la tripulación de los veleros para darles una revisión médica y regresarlos a puerto para salvaguardar su vida.

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