Feminicidio de profesora mixe en Oaxaca causa indignación

La profesora mixe Reina García González fue asesinada al interior de su vivienda en la ciudad capital de Oaxaca, dio a conocer el Observatorio Estatal Ciudadano para la Participación Política de las Mujeres Indígenas y Afroamericanas (MUJINAF).

De acuerdo con la asociación civil, la docente originaria de Tlahuitoltepec impulsaba en niños y niñas la enseñanza de la lengua ayuujk. Asimismo, era una promotora cultural a través de la divulgación de los saberes comunitarios dentro y fuera de su localidad.

Investigación con perspectiva de género

El feminicidio ocurrido el pasado 26 de marzo causó la indignación de la Red de Mujeres Mixes, el Colectivo de Mujeres de Tukyo’m y la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca (AMIO), quienes condenaron el crimen de García González y exigieron justicia.

“No simulación de las autoridades”, señalaron, al tiempo que hicieron un llamado enérgico al gobernador Salomón Jara Cruz para garantizar la seguridad de las mujeres.

Organizaciones exigieron justicia para la profesora mixe Reina García González. Especial

Las organizaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta, expedita, exhaustiva e imparcial, conforme al protocolo de feminicidio y con perspectiva de género e interculturalidad.

“Frente a este feminicidio, señalamos con firmeza a las autoridades investigadoras y sancionadoras: ¡Su omisión y negligencia también lastiman!”, demandaron.

Además, pidieron el acompañamiento institucional para la familia de la víctima.

Marzo funesto en Oaxaca

Apenas el 19 de marzo, Nazareth Cortés Velasco, de 38 años de edad y presidenta del Comisariado del Ejido de San Pedro Totolápam, fue atacada a balazos cuando se desplazaba a bordo de un vehículo en la misma localidad, a 80 kilómetros al oriente de la capital.

En las primeras periciales se contabilizaron 12 impactos de arma de fuego en el parabrisas de la camioneta color gris, placas RT4339B del Estado de Oaxaca, mientras que en el suelo se observaron 29 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y un cartucho útil.

Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, mujeres ejidatarias y comuneras del estado de Oaxaca condenaron el asesinato de Nazareth.

A la fecha se desconoce el estatus de la carpeta de investigación iniciada por la autoridad ministerial.