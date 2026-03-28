Trabajan día y noche para lograr rescate de los mineros atrapados en Sinaloa

Las brigadas de rescate trabajan día y noche para localizar a los cuatro mineros atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en la zona serrana del municipio de Rosario, Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron superar los 250 metros de excavación, donde se creía que podría encontrarse uno de los trabajadores, pero tras la revisión no se hallaron indicios.

Ante las complicaciones, las autoridades incrementaron el número de rescatistas especializados, quienes continúan trabajando sin descanso.

Expertos confirmaron que la mina no colapsó, sino que se trató de un derrumbe de residuos que bloqueó los ductos subterráneos. El principal reto es la limpieza de escombros, agravada por rampas que dificultan el acceso.

Para auxiliar a los mineros, se ha estado inyectando oxígeno y agua en los túneles, aunque aún no se logra establecer contacto con ellos.

Compromiso de las autoridades

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que las labores no se han detenido en ningún momento: “Las maniobras continúan sin descanso. Estamos cerca de sus familias y sabemos la preocupación que viven. Los equipos especializados mantienen las acciones con responsabilidad y coordinación. No se detendrán hasta rescatarlos”, expresó.

Brigadas de rescate trabajan sin descanso en la mina Santa Fe, Sinaloa. Especial

No obstante, algunos familiares denunciaron retrasos en la respuesta inicial. A través de redes sociales, Aarón, hermano de uno de los mineros atrapados, señaló que el derrumbe ocurrió el miércoles 25, pero fueron notificados hasta el día siguiente y los expertos llegaron hasta el viernes por la tarde.

“Por favor ayuden a compartir, uno de los atrapados es mi hermano”, escribió en redes sociales.

Aarón aseguró que entre los mineros atrapados se encuentra Abraham Aguilera, originario de Guanajuato, quien viajó a Sinaloa en busca de trabajo para sostener a su familia. La identidad de los otros trabajadores aún no ha sido confirmada.

Situación de los trabajadores

Al momento del derrumbe había 25 trabajadores dentro de la mina. De ellos, 21 lograron salir realizando labores de excavación, mientras que los otros cuatro permanecen atrapados.

Brigadas de rescate trabajan sin descanso en la mina Santa Fe, Sinaloa. Especial

Inicialmente se pensó que uno de los mineros estaba a 100 metros de profundidad y los otros tres entre 300 y 350 metros, pero el primer punto ya fue descartado. Las brigadas continúan limpiando para llegar al siguiente nivel.

La mina Santa Fe se localiza en las inmediaciones del poblado Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán, y es propiedad de Industrial Minera Sinaloa SA de CV.