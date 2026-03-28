Presentan Plan Frijol Zacatecas para fortalecer la producción del campo

Como parte de la estrategia Alimentación para el Bienestar, autoridades federales y estatales presentaron el Plan Frijol Zacatecas, orientado a fortalecer la producción agrícola y avanzar en la soberanía alimentaria del país.

Durante el anuncio, se destacó que el programa contempla acopio directo de frijol, lo que permitirá mejorar la comercialización del producto, así como la puesta en marcha de una nueva planta embolsadora para optimizar su procesamiento y distribución.

Las autoridades señalaron que con estas acciones se busca llevar frijol de calidad a todo el país, al tiempo que se impulsa el desarrollo del campo y se respalda a los productores locales.

El plan forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para consolidar un sistema alimentario más eficiente, con énfasis en la producción nacional y el bienestar de las comunidades rurales.

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