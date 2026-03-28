Caso preparatoria Makárenko: Indagan a padrastro de Osmar por fusil

El origen del fusil AR-15 utilizado para el doble feminicidio perpetrado por Osmar “N” contra la coordinadora académica y la recepcionista de la preparatoria Antón Makárenko, ubicada en Lázado Cárdenas, Michoacán, todavía no ha sido determinado y las autoridades investigan al padrastro del adolescente, confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Hasta ahora, el compañero sentimental de la madre de Osmar “N” no ha comparecido ante las autoridades, pero a los investigadores les llama la atención que se trata de un integrante de las Fuerzas Armadas.

Sabemos que es marino en activo, pero hasta ahora no se ha presentado a declarar y su testimonio es el indispensable para determinar el origen del arma homicida”, dijo a Excélsior la fuente consultada.

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Sólo la madre del menor de edad involucrado en el crimen ha colaborado con la investigación, “ha facilitado todo lo que le hemos solicitado, incluso estuvo en la audiencia de vinculación”, explicó el investigador.

Aún no localizan el celular de Osmar "N"

Una pieza suelta en la investigación es el teléfono celular de Osmar “N”, porque el aparato no ha sido localizado y “hay indicios de que el adolescente mantenía contacto con otra persona y se sospecha que ese interlocutor habría participado en la planeación del doble crimen”, explicó.

Para las autoridades encargadas de la investigación, en el doble feminicidio está marcada la premeditación y se cometió con saña en contra de Tatiana, quien recibió siete balazos “rematada en el piso”.

Postura de las autoridades en caso de Osmar “N”

Autoridades encargadas de la investigación señalan que en el doble feminicidio está marcada la premeditación y se cometió con saña en contra de Tatiana.

Una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado es su posible relación con la agrupación INCELS.

El menor fue imputado por feminicidio y portación de arma de uso exclusivo del Ejército; mientras la defensa solicitó duplicidad de término.

El proceso judicial se reanudará el próximo lunes, recordando que, por su edad, la ley nacional establece una sanción máxima de tres años.

*mcam