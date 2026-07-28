Falso comunicado anuncia reposición del examen; la UNAM no ha tomado esa decisión

En medio de la incertidumbre entre aspirantes al ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado institucional que anunciaba la reposición total del examen de admisión para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Sin embargo, el documento es falso. Hasta el momento, la Universidad no ha emitido ningún aviso oficial en el que determine anular el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura ni convocar a una nueva aplicación de la prueba.

El documento apócrifo utiliza elementos gráficos similares a los comunicados oficiales de la máxima casa de estudios, incluido el escudo institucional y un formato de apariencia oficial. En su contenido afirma que, tras la detección de “anomalías y presuntas trampas” durante el examen aplicado en línea, una supuesta Comisión Técnica habría determinado cancelar el proceso y repetir la evaluación.

La información falsa comenzó a difundirse mientras la comunidad universitaria permanece atenta a las conclusiones de la Comisión Técnica creada para revisar las incidencias registradas durante el primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea.

Desinformación en medio de la incertidumbre

El falso aviso circuló entre aspirantes que esperan definiciones sobre el proceso de ingreso, luego de que estudiantes inconformes solicitaron la revisión de sus casos y pidieron que se repita el examen de manera presencial.

El documento difundido en redes sociales desde la noche del lunes también incluía supuestas medidas de seguridad reforzadas y señalaba que el Pase Reglamentado para estudiantes provenientes de los planteles de bachillerato de la UNAM no se vería afectado.

No obstante, esos planteamientos no corresponden a una comunicación oficial de la Universidad.

La circulación de este tipo de mensajes ocurre en un contexto de tensión entre aspirantes: algunos denunciaron la cancelación de sus exámenes y otros expresaron inconformidad por los cambios registrados en los puntajes de corte y las anomalías que, aseguran, observaron durante el proceso de selección.

La revisión continúa

La UNAM mantiene suspendido temporalmente el proceso de inscripción de los aspirantes de nuevo ingreso a licenciatura mientras la Comisión Técnica analiza las incidencias reportadas.

Hasta ahora, la institución no ha informado que el examen vaya a repetirse de manera general ni que los resultados hayan sido anulados.

Ante la circulación de información no verificada, las autoridades universitarias llamaron a consultar únicamente los canales institucionales y la información publicada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la propia Universidad.

La difusión de documentos falsos en este contexto aumenta la incertidumbre entre miles de aspirantes que esperan una resolución sobre el futuro del proceso de admisión.