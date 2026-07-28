Rescatan a oso en ejido de Saltillo, Coahuila

Elementos de la Policía Ambiental participaron en el rescate de un oso juvenil en el ejido Cuautla en Saltillo, Coahuila.

La dependencia municipal informó que la mañana de este martes, habitantes de esa comunidad reportaron mediante los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaria la presencia del plantígrado que se encontraba trepado en un árbol al exterior de un domicilio.

Tras el reporte, elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio de inmediato, luego de valorar la situación, solicitaron el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente para realizar las maniobras de rescate.

Como medida preventiva para proteger no solo al oso, también a la comunidad y facilitar las labores, se acordonó el área.

Luego de las acciones, el oso juvenil fue rescatado de manera segura y trasladado a las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente del estado, donde será valorado por personal veterinario para conocer su estado de salud y, posteriormente, determinar su reubicación.