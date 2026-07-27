Se dividen inconformes por examen de la UNAM: unos piden cambios a futuro y otros repetir prueba

La protesta de aspirantes y familiares por el proceso de admisión a licenciatura de la UNAM dejó al descubierto este lunes las diferencias entre los propios inconformes sobre cómo resolver la crisis derivada del primer examen de ingreso aplicado totalmente en línea.

Mientras un sector exigió repetir la prueba de 2026 de manera presencial, otros plantearon que el cambio debe aplicarse en futuras convocatorias y un tercer grupo pidió revisar las cancelaciones de sus evaluaciones.

Con consignas como “¡Examen presencial!”, “¡Fuera tramposos de la UNAM!” aspirantes y padres de familia acudieron a la explanada de la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria para entregar documentos dirigidos al rector Leonardo Lomelí Vanegas, en medio de reclamos por falta de certeza y transparencia en el proceso de selección.

Protesta en la UNAM

El pliego petitorio general entregado durante la movilización solicita que el examen de ingreso a licenciatura sea aplicado nuevamente de manera presencial para este proceso y que, en adelante, la evaluación se mantenga bajo esa modalidad.

Los inconformes argumentaron que el formato remoto puede generar desigualdad por condiciones tecnológicas, conectividad y problemas durante la supervisión.

También pidieron mecanismos de revisión para los exámenes cancelados, listas de corrimiento para aprovechar lugares vacantes y una carta de no represalias para quienes participan en el movimiento.

Exigen repetir el examen de 2026

El grupo que presentó el pliego petitorio sostuvo que la única forma de recuperar la confianza en el proceso es realizar nuevamente la evaluación de ingreso bajo condiciones presenciales.

Durante la lectura del documento, padres de familia señalaron que sus hijos se prepararon durante meses y que no existe certeza sobre las condiciones en las que se aplicó la prueba.

“Venimos del sur del país, una familia de bajos recursos gastando alrededor de cuatro mil pesos solo en pasaje para que revisen la situación de mi hija”, expresó una madre de familia que viajó desde Guerrero.

Otra madre pidió que la Universidad permita una nueva evaluación.

“Si nada temen, que se repita el examen presencial. Si mi hija no alcanza el puntaje compitiendo en igualdad de condiciones, nos retiramos con dignidad”, expuso.

Hay jóvenes que vinieron desde Guerrero a protestar

Un sector plantea cambios para próximas convocatorias

Dentro de la movilización también participaron aspirantes que consideraron que repetir el examen de este año no es la solución más viable debido al calendario académico y los recursos que implicaría.

Su demanda principal es que las próximas convocatorias regresen al formato presencial.

Mildred Guadalupe, aspirante a Arquitectura, obtuvo 106 aciertos y quedó a dos puntos del puntaje requerido para ingresar.

“Entendemos que por presupuestos y calendario no es posible repetir el examen de este año. Nosotros venimos a luchar para que el examen vuelva a ser presencial en la siguiente convocatoria”, explicó.

Alejandra González, aspirante a Medicina, obtuvo 115 aciertos de los 117 necesarios para ingresar. Señaló que su reclamo no busca obtener un lugar por una situación personal.

“No vengo a pedir que me repitan el examen; simplemente quiero un proceso de selección justo para el siguiente año y para los siguientes aspirantes”, dijo.

Aspirantes con exámenes cancelados piden revisión

Un tercer grupo estuvo integrado por jóvenes cuyos resultados aparecieron como “cancelados” y quienes acudieron a solicitar una mesa de diálogo con las autoridades universitarias.

Raúl Alcántara, representante de este colectivo, explicó que son entre 12 y 15 aspirantes quienes aseguran que no cometieron irregularidades y buscan conocer las razones de la cancelación de sus pruebas.

“Estamos más que dispuestos a hacer el examen aquí mismo, de manera presencial y enfrente de cualquier directivo de la UNAM, porque estamos seguros de que podemos obtener un puntaje similar al oficial”, sostuvo.

Los jóvenes señalaron que durante la aplicación no recibieron una explicación detallada sobre alguna falta y que conocieron la cancelación hasta la publicación de resultados.

Rectoría recibe escritos

Representantes de Rectoría recibieron los documentos entregados por los inconformes.

Los manifestantes insistieron en una reunión directa con Leonardo Lomelí Vanegas y advirtieron que, de no recibir respuesta, analizarán nuevas acciones de protesta.

La jornada dejó una coincidencia entre los distintos grupos: la exigencia de mayor certeza en el proceso de admisión, aunque con tres rutas distintas para resolver la inconformidad: repetir el examen de este año, regresar al formato presencial en futuras convocatorias o revisar las cancelaciones.