Crisis por examen de ingreso a la UNAM podría terminar en el Poder Judicial: especialista

La crisis por las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a la UNAM, eventualmente podrá llegar a los Juzgados de Amparo y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó Luis Enrique Pereda, especialista en Derecho Constitucional.

El integrante del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) explicó que sólo es cuestión de que uno de los aspirantes considere que se han afectado sus garantías individuales y presente un amparo, para buscar la protección de la Justicia Federal.

“Es una posibilidad que hoy está lejana, pero sí, de entrada, tendría que ver un acto de autoridad, o una omisión de una autoridad, que viole los derechos humanos para que un amparo procediera, estaríamos hablando de un amparo indirecto.

“Éste no se presenta en la Corte, se presenta ante un Juzgado de Distrito si con la revisión de estos sí, la respuesta es sí, podría eventualmente conocer la Corte este asunto, ahora es eventualmente”, comentó Pereda.

El constitucionalista indicó que, ante el escenario en el que se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las quejas por violaciones a derechos humanos que pudieran presentar los aspirantes pueden ser muy variadas, desde el derecho a la educación hasta el debido proceso, ante la presentación de denuncias penales.

“Puede haber violaciones a derechos humanos, no sólo al de educación, que es el más evidente; sino también, por ejemplo, a que nadie puede ser molestado en su persona sin un mandamiento por escrito de autoridad.

“Entonces si tú pasaste y te dicen que no, que no pasaste y tú no hiciste trampa, pues ahí están violando tus derechos humanos y ahí, por ejemplo, se abre otra puerta por no seguir el debido proceso, no sólo es el tema del derecho a la educación, también es el derecho al debido proceso”, explicó el barrista.

Pereda indicó que inicialmente los amparos se deberían presentar de manera individual ante un Juzgado de Amparo, para que, de su revisión, se determine si se solicitan las suspensiones y, tras un proceso de meses, se resuelva en esa instancia o en la SCJN.

Consideró que la UNAM pudo haber tomado ejemplos de otras instituciones que ya vienen aplicando exámenes en línea por completo, como lo venía haciendo, por ejemplo, la ahora Escuela Nacional de Formación Judicial, para la selección de jueces y magistrados en todo el país.

Pereda calificó como complejo el proceso por el que está pasado la Máxima Casa de Estudios; pero consideró que se están tomando buenas decisiones para resolver la situación.

“Creo que se están tomando pues las medidas mínimas indispensables; es decir, número uno: no ocultarlo, no negarlo; dos, la suspensión, para no avanzar más en algo que podría ser irreparable.

“Y tres: la Comisión que se instauró para revisar el proceso. Cuando lees el perfil de las personas integrantes te das cuenta que son personas que tienen experiencia, que le entienden a la tecnología, a los procesos de selección”, dijo el constitucionalista Pereda.