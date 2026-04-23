A dos años del adiós a Mateo Díaz: Infinito Bike Park, el legado que sigue rodando

Han pasado dos años desde la muerte de Mateo Díaz, el joven piloto mexicano de motocross que falleció el 22 de marzo de 2024 tras una caída durante un entrenamiento en Texas. Tenía 14 años. Su historia, sin embargo, no terminó en esa pista: se transformó en un movimiento de amor, memoria y vida.

Hoy, ese legado tiene un nombre concreto: Infinito Bike Park.

Entrevista con Valentina Martínez, durante actividad en Infinito Bike Park, donde la comunidad se reúne mientras ciclistas recorren la pista en memoria de Mateo Díaz. Ilustración / DALL-E

El proyecto, impulsado por su padre, Homero Díaz, nace como una extensión del vínculo que la familia construyó con Mateo a través del motociclismo. No es solo un espacio deportivo; es un sitio simbólico donde el duelo encontró dirección. “El parque se llama Infinito porque el amor debe ser infinito”, resume el padre en uno de los testimonios del reportaje.

Del dolor a la acción

Mateo sufrió una caída severa durante una práctica en Texas. El impacto le provocó una hemorragia cerebral masiva; tras varios días hospitalizado, se confirmó muerte cerebral. La familia tomó entonces una decisión que marcó su historia: donar sus órganos.

Corazón, riñones, hígado, córneas y tejidos. Mateo se convirtió en donador multiorgánico.

Ese acto —descrito por su madre, Valentina Martínez, como “el más generoso de la vida”— no solo dio esperanza a otras personas, sino que redefinió el sentido de la pérdida.

Infinito Bike Park: más que una pista

Ubicado como un espacio de entrenamiento y convivencia, el parque está diseñado bajo la lógica del pump track: recorridos de tierra con ondulaciones que permiten avanzar sin pedalear, únicamente con el movimiento del cuerpo. Es un circuito dinámico, en constante evolución, pensado para crecer —como el propio concepto de infinito.

Mateo Díaz, joven piloto mexicano de motocross, durante un entrenamiento en pista en Texas antes del accidente ocurrido en marzo de 2024. Ilustración / DALL-E

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase intermedia de desarrollo, con varias etapas aún por construirse. Pero ya funciona como punto de encuentro para riders, familias y comunidad.

No es casualidad: cada mejora, cada trazo, cada salto, responde a una idea central —mantener vivo a Mateo en movimiento.

El duelo que se transforma

Dos años después, la familia habla desde otro lugar. El dolor no desaparece, pero cambia de forma.

Homero Díaz, padre de Mateo Díaz, durante una entrevista en Infinito Bike Park, proyecto que impulsa como espacio comunitario tras la muerte de su hijo. Ilustración / DALL-E

“Se ha transformado en amor”, explica su padre. El proceso, reconoce, ha sido complejo, con etapas intensas, pero también con aprendizajes profundos: entender que todo es temporal, incluso el sufrimiento.

En paralelo, su madre sostiene otra línea emocional: el recuerdo del día de la despedida sigue siendo duro, pero también reafirma la decisión que tomaron como familia.

Ambas posturas convergen en una misma idea: honrar la vida a través de lo que se construye después de la pérdida.

Un mensaje que permanece

Más allá del motocross, la historia de Mateo dejó una consigna clara, repetida por sus padres:

Fotografías de Mateo Díaz exhibidas en Infinito Bike Park durante una actividad comunitaria, donde familiares y asistentes preparan materiales en el lugar. Ilustración / DALL-E

Disfrutar. No postergar. Vivir sin miedo.

“Disfruten a sus hijos, cada instante”, es el mensaje que hoy se amplifica desde el parque, desde las pistas, desde cada rodada.

Porque si algo ha quedado claro en estos dos años, es que Mateo no desapareció: cambió de forma. Está en quienes recibieron sus órganos, en quienes ruedan en su pista y en una familia que decidió convertir la tragedia en un proyecto de vida.

Infinito, como el amor que lo sostiene.