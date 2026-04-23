Volker Türk reconoce avances en protección y garantía de derechos humanos en México

En su mensaje, previo a viajar de regreso a Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció al Gobierno de México por el avance en los mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos, en particular de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Puntualizó que en el caso del mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas constituye un modelo relevante en la región, principalmente por el esquema que incorpora activamente a la sociedad civil.

“Estos progresos reflejan elementos de una economía de derechos humanos que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas. Quiero terminar reconociendo el importante papel de México como actor regional y global en apoyo del multilateralismo y del Sistema Internacional de Derechos Humanos, su compromiso y participación activa en el Sistema de las Naciones Unidas deben destacarse y servir de ejemplo”, señaló tras su visita de cuatro días a nuestro país.

Además, destacó la reforma al artículo 2 de la Constitución Política que reconoce a las personas indígenas y afromexicanas como sujetas de derecho público; también celebró las acciones implementadas para reducir la pobreza en el país y ampliar el acceso a los derechos económicos a través de los Programas para el Bienestar.

“Los esfuerzos para llegar a todo el territorio, así como para proteger a las víctimas y empoderar a todas las mujeres me sorprendieron gratamente”, expresó.

Reproducir

JCS