Juzgadores y expertos en Derecho avalan que elección judicial se realice en 2028

Académicos, juzgadores e integrantes de organizaciones civiles expusieron la conveniencia de que la elección de juzgadores de 2027 se traslade a 2028, a fin de mejorar la participación ciudadana, y no empalmarla con la elección de diputados federales, presidentes municipales y 17 gobernadores.

Ello también permitiría que el Instituto Nacional Electoral (INE) no esté excedido en trabajo por organizar todas las elecciones concurrentes del 6 de junio de 2027.

Al concluir las mesas del foro “Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México”, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, aseguró que con estas propuestas y las que impulsan varios legisladores para trasladar la elección de juzgadores a 2028, no se está “renunciando a la reforma judicial”.

La calidad de los juzgadores es un asunto fundamental para la democracia, para la justicia y para la libertad. En eso estamos, en eso estamos nosotros empeñados y en ese esfuerzo vamos a poner nuestro empeño”, agregó.

La diputada de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, consideró importante dar la posibilidad a la ciudadanía de analizar con más tiempo los perfiles de las personas juzgadoras.

Indicó que los cambios propuestos por 19 legisladores no buscan sustituir la reforma judicial de 2024 ni su esencia, sino que funcione mejor, que garantice mayor certeza y eleve el estándar y la calidad de las personas juzgadoras.

Mariela Ponce Villa, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, propuso asegurar la independencia y la imparcialidad de los juzgadores a través de certificaciones y evaluaciones suficientes, adecuadas, transparentes y públicas de las personas que aparezcan en las boletas.

Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, refirió que el nivel de participación en la primera elección del Poder Judicial fue muy bajo, por lo que no se esperaría una participación más alta si se realizaran de manera concurrente.

Agregó que si se junta la elección judicial con las elecciones intermedias de 2027, la ciudadanía se enfrentaría a “un collage de boletas”, donde tienen que elegir una gran cantidad de cargos con los que no están familiarizados.

Jorge Sepúlveda, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, consideró que es necesario separar los procesos electorales; “yo no me fijaría en el 2028, porque hay una gran preparación que hay que hacer en los candidatos, a lo mejor habría que pensar en el 2029”, opinó.

Jorge Peñúñuri Pantoja, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, detalló que el proceso electoral de las personas juzgadoras implicó una gran carga cognitiva para el electorado al ponerlo frente a múltiples boletas y cargos desconocidos.

El investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rafael Estrada Michel, propuso a los legisladores replantear la estructuración del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración de Justicia.

El foro contó con la asistencia de más de 25 expertos, que participaron en las mesas de “Elección Judicial Concurrente en 2027 o Elección Independiente en 2028”, “Fortalecimiento de los Perfiles en la Próxima Elección” y “Organización de la Elección, Jornada Electoral y Periodo Postelectoral”.

jcp