¡Descarado! Roba donaciones destinadas a perros y gatos sin hogar

La fundación “Huellitas al Rescate”, encargada de brindar hogar a perros y gatos en situación de calle, denunció a un hombre por robar un bote con donaciones que se encontraba dentro de las instalaciones de una ferretería ubicada en el municipio de Linares, Nuevo León.

Por medio de sus redes sociales, la organización publicó el video en donde se aprecia a este joven –aparente motociclista- llevándose el recipiente que estaba situado en el mostrador del negocio, esto luego de que un empleado le diera la espalda.

Este señor se robó nuestro botecito de donaciones en Ferremundo. Casi ni apoyo tenemos y para que se roben lo poquito que recaudamos, si alguien lo conoce avísenos… qué coraje, ojalá duerma tranquilo de saber que le robó a los perritos del refugio”, lamentó “Huellitas al Rescate”.

Hombre llega con triste historia

Según el testimonio de una persona con conocimiento del caso, dijo que el sospechoso llegó a la ferretería con una historia que involucraba a su madre enferma, esto para confundir y engañar a los trabajadores, quienes no se percataron del delito.

Hoy se robaron el bote de apoyo a Huellitas al Rescate, Linares, y el señor llegó con la triste historia de ‘mamá esta mala’. Es feo ver con qué facilidad la gente decide llevarse las cosas ajenas y sobre todo siendo colecta para una noble causa.

Me había sorprendido su descaro pero luego recordé que ‘amigos’ me han robado en mi propia casa… así que la moraleja es que nadie es tan bueno como parece”, escribió la usuaria de Facebook Gabriela Arizpe.

“Huellitas al Rescate” se define como una organización sin fines de lucro cuyas acciones están destinadas a salvaguardar la vida de animales en situación de calle, abandono y maltrato.

Su sede está en el municipio de Linares, Nuevo León, y día con día sube a redes sociales contenido relacionado a perros y gatos en abandono, a fin de encontrar futuros dueños. También suele compartir información sobre mascotas extraviadas, para intensificar las acciones de búsqueda de sus propietarios.

En Edomex prohíben venta de perros y gatos

Por Georgina Olson

El Congreso del Estado de México aprobó una nueva ley que prohíbe la venta de animales en la vía pública y faculta a las autoridades estatales y municipales para asegurar a los ejemplares y aplicar las sanciones correspondientes.

Es decir, que se acabaron las imágenes de cachorros en venta en banquetas, tianguis o cruceros, mediante la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.

Esta nueva legislación tiene el objetivo de frenar una práctica extendida, en la que las ventas se dan sin condiciones mínimas de salud, trazabilidad o bienestar.

En espacios en los que perros, gatos y otras especies son expuestos al sol, al ruido, al hacinamiento o a enfermedades, además de que la comercialización informal dificulta saber su origen, estado clínico y destino posterior.

La ley fija una sanción concreta, pues la venta de animales en vía pública se castigará con multa de cien a ciento cincuenta UMAs.

Y se envía una señal hacia un mercado que durante años se movió en la informalidad: la compraventa de animales deberá sujetarse a autorizaciones, certificados y condiciones que acrediten bienestar, en lugar de quedar librada a la improvisación o al lucro fácil.

Estas disposiciones forman parte de la iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez para fortalecer la protección de los animales en el Estado de México, en un contexto en el que los casos de abuso, abandono y maltrato han generado indignación en semanas recientes.

El mensaje de fondo es que estas conductas ya no deberán verse como faltas menores ni quedar sin consecuencia, sino enfrentarse con reglas más claras y sanciones previstas en la ley.

jcp