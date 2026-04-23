Policías auxilian a canadiense de 90 años que estaba retenido por su cuidadora

Policías de la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, Hidalgo, auxiliaron a un ciudadano extranjero que se presentó en las instalaciones de la corporación, trasladado en un vehículo particular por un tercero.

El hombre, identificado con iniciales B.W.H., de 90 años de edad, de nacionalidad canadiense, solicitó apoyo tras manifestar que habría estado en una situación de restricción de su libertad en un domicilio ubicado en la zona de Carboneras, sin precisar mayores elementos.

Asimismo, expresó su deseo de regresar a su país.

En seguimiento, se estableció enlace con la Embajada de Canadá y el Consulado en la Ciudad de México, quienes indicaron que darían acompañamiento al caso, luego de que el propio interesado confirmara su decisión de no proceder legalmente.

De acuerdo con su declaración, la persona señalada habría sido su cuidadora en Canadá, motivo por el cual viajó a México con la intención de ubicarla y retomar sus servicios.

Posteriormente, la representación diplomática informó que se realizaron acciones como la cancelación de cuentas que se encontraban bajo control de la persona cuidadora, así como la programación del retorno del ciudadano a su país de origen.

Finalmente, personal policial de Pachuca efectuó su traslado a la Ciudad de México, donde fue recibido en una casa de resguardo designada por la Embajada, instancia que dará continuidad a su traslado.

La situación quedó bajo la atención de la representación consular correspondiente, en apego a los protocolos de asistencia internacional.

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JCS