Matan a comandante de la Guardia Nacional en Querétaro

Un comandante de la Guardia Nacional fue localizado sin vida en San Juan del Río, Querétaro, luego de ser privado de la libertad en el estado de Hidalgo.

El mando federal fue interceptado por un grupo de hombres armados mientras circulaba sobre la carretera Palmillas–Huichapan. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, el oficial viajaba acompañado por otros tres elementos de la corporación al momento del ataque.

Los uniformados regresaban de cumplimentar diligencias relacionadas con el combate al robo de hidrocarburos en la región de Huichapan cuando fueron bloqueados por vehículos particulares. Tras el sometimiento de los efectivos, se activó el protocolo de búsqueda coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal y corporaciones municipales de ambas entidades.

Rescate y hallazgo del cuerpo

Durante el despliegue operativo en los límites estatales, las fuerzas de seguridad lograron el rescate de tres elementos de la Guardia Nacional, quienes se encontraban con vida. Sin embargo, el comandante de la unidad no fue localizado en el punto inicial del hallazgo de los otros efectivos.

Horas más tarde, personal de servicios periciales confirmó la localización de un cuerpo debajo del puente conocido como La Soledad, en la comunidad de San Miguel Arcángel, perteneciente al municipio de San Juan del Río. La víctima fue identificada como el mando que había sido sustraído previamente en territorio hidalguense.

Indagan relación con huachicol

La Fiscalía General de Querétaro inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio. Las primeras indagatorias vinculan el ataque directo con los operativos recientes realizados en las comunidades de El Sitio, Tlaxcalilla y Cazadero. En estas zonas, la Guardia Nacional ha intensificado cateos y revisiones de ductos debido a la alta incidencia de tomas clandestinas.

Las autoridades federales señalaron que los agresores presuntamente forman parte de estructuras delictivas dedicadas a la extracción y venta ilegal de combustible. Hasta el corte de esta edición, no se reportan personas detenidas por estos hechos, aunque los operativos de vigilancia se mantienen en los municipios colindantes de San Juan del Río, Querétaro, y Huichapan, Hidalgo.

RLO