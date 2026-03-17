Claudia Sheinbaum insistirá en ‘pluris’ y recortes

Tras el anuncio de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo de aceptar los términos del llamado plan B de reformas en materia electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el futuro insistirá en plantear los temas que fueron rechazados en el Congreso el pasado miércoles.

El domingo, los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo anunciaron que respaldarán la alternativa propuesta por la titular del Ejecutivo, en particular la reducción del número de regidores y de síndicos que hay en cada ayuntamiento.

Reconoció que no se pudo llegar a acuerdos respecto a la reducción de recursos a los partidos políticos y en la elección directa de los plurinominales, pero adelantó que en algún momento de su administración podría insistir en ello.

Hay acuerdo en este sentido. Nosotros vamos a seguir de todas maneras insistiendo en que también debe haber disminución de privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados; eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero eso no quiere decir que quitemos el dedo del renglón; ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí. Hay acuerdo en este punto y en el otro vamos a seguir insistiendo”, expuso Claudia Sheinbaum Pardo.

Para la Presidenta, la reducción de recursos en materia electoral no era para que el gobierno pudiera ejercer más recursos en burocracia, sino que representaría tener más recursos para destinarlos a programas sociales.

Insistió en que los partidos Verde Ecologista y del Trabajo deberán hacerse responsables ante la ciudadanía de haber rechazado la reforma electoral planteada inicialmente, y de aceptar un plan B de menores alcances.

APORTARÁ SHEINBAUM A CUENTAS PROCUBA

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que sí hará una aportación a la cuenta bancaria abierta por Laura Esquivel y Carlos Pellicer para apoyar al gobierno de Cuba.

La cuenta fue abierta la semana pasada con la facultad de poder recibir donaciones a través de ella, y fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado.

Como Presidenta nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, porque ésa es la esencia de lo que somos y, al mismo tiempo, ya como persona veremos si hacemos una aportación. Ya lo informaré”, comentó Sheinbaum.

—¿Hará una aportación? —se le cuestionó.

—Sí, yo creo que sí, de forma personal.

—¿De cuánto sería?

—Mañana les informo —sentenció.

Insistió en que el bloqueo a Cuba sólo afecta al pueblo de la isla y debe ser el propio pueblo cubano el que decida su futuro y el de su gobierno.

Le corresponde al pueblo de Cuba, así como nosotros respetamos al presidente Trump porque le corresponde al pueblo de EU; a veces decimos cosas que corresponden a la relación bilateral”, dijo.

-Arturo Páramo

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