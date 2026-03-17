Calculan 25 millones de perros callejeros; muerden a 383 humanos al día

No existe en México un censo de perros que viven en la calle. Hay estimaciones que oscilan entre 23 y 25 millones que viven en las calles del país. Se considera que México y Brasil son los dos países latinoamericanos con mayor número de ejemplares que no tienen dueño y deambulan diariamente en la vía pública.

Lo anterior es ya, por la magnitud del número de animales, un problema de salud pública que abarca diferentes dimensiones, las cuales van desde cuestiones de infecciones provocadas por la presencia descontrolada de heces, hasta cuestiones como los ataques de los animales a las personas y a otros perros u otras especies.

LOS DATOS

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, en el año 2024 se registró un total de 131 mil 284 personas atendidas en hospitales y clínicas del Sector Salud por mordeduras de perros, lo que equivale a prácticamente 360 casos diarios o también, a 15 casos por hora.

Para el año 2025, el reporte de la Secretaría de Salud es de 139 mil 879 personas lesionadas por mordeduras de perro; esa cifra es equivalente a 383 casos por día, o bien, 16 casos por hora. Esta cifra implica un incremento de 6.5% entre 2025 y 2024.

Para el año 2026, las cifras disponibles son hasta la semana número 7, es decir, hasta aproximadamente el 15 de febrero, fecha en que se habían contabilizado 18 mil 211 casos de personas atacadas por perros. Para contrastar, es importante señalar que en el mismo periodo del 2025 el registro fue de 16 mil 539; esto es una cifra superior en 10.1% a la del mismo periodo del año previo. La cifra registrada como promedio diario en 2026 es de 371.

Por su parte, de acuerdo con los Anuarios de Morbilidad de la propia Secretaría, en 2024 se registró una tasa de 99.25 casos de mordedura de perro, por cada 100 mil habitantes. En el grupo de menores de 1 año, la tasa fue de 15.05 por cada 100 mil en el grupo de edad; entre las y los niños de 1 a 4 años la tasa fue de 75.12; entre los de 5 a 9 años, de 114.74; entre los 10 y los 14 años, la tasa fue de 115.23; en el grupo de 15 a 19 años, de 108.39; en el de 20 a 24 años, de 109.78; en el de 25 a 44 años, de 89.51; en el de 45 a 49 años, de 106.32; en el de 50 a 59 años, de 102.02; en el de 60 a 64 año, de 110.54; y en el grupo de 65 años y más, de 102.39 casos por cada 100 mil en el grupo etario.

OTROS MAMÍFEROS

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el registro de mordeduras de personas, por otro tipo de mamíferos distintos a los perros, también se ha incrementado.

En efecto, en las primeras 7 semanas del 2026 el registro es de 2 mil 192 casos, es decir, un promedio de 44.7 casos por día, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del 2025, en el que el registro fue de mil 723 casos, lo que equivale a un incremento de 27.2% en el periodo.

Esto se explica mayoritariamente por el incremento en el número de mascotas mamíferas que, a pesar de ser consideradas “domésticas”, están generando dinámicas de convivencia de riesgo con ese tipo de especies.

AMORES PERROS:

La distribución territorial de las atenciones por mordeduras de perro muestra una clara concentración en las entidades más densamente pobladas y urbanizadas del país, lo que sugiere una relación estrecha entre el riesgo de agresiones caninas, la densidad poblacional y la presencia de perros en espacios públicos.

Las entidades del centro del país encabezan el registro, mientras que en varios estados del norte y del sureste las cifras son comparativamente menores. Este patrón es consistente con lo observado en epidemiología de lesiones por animales: mayor interacción humano-animal en contextos urbanos y periurbanos incrementa la probabilidad de incidentes. El comportamiento territorial de los datos subraya la importancia de fortalecer programas de control poblacional canino, vacunación antirrábica y educación comunitaria.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, semana 07 de 2025 a semana 07 de 2026.

ENTRE COLMILLOS Y VENENO:

El comparativo entre 2025 y 2026 permite observar que las agresiones por animales continúan siendo dominadas ampliamente por los ataques de perros, que concentran la gran mayoría de las atenciones médicas registradas en el sistema de salud. Sin embargo, el gráfico también muestra una expansión relativa de las lesiones provocadas por otros mamíferos, cuyo crecimiento es proporcionalmente más acelerado, lo que sugiere cambios en las dinámicas de convivencia entre personas y animales domésticos o de compañía.

En contraste, los incidentes ocasionados por serpientes se mantienen en niveles relativamente estables. En conjunto, el patrón evidencia que el principal desafío de salud pública sigue asociado al control poblacional canino, aunque emergen nuevos riesgos vinculados con la diversificación de mascotas y la interacción cotidiana con otras especies.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, semana 07 de 2025 a semana 07 de 2026.

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