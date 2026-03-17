Frente frío 41 provoca vientos, incendios y daños en Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas

Un sistema meteorológico de gran intensidad, impulsado por el frente frío 41, golpeó ayer el noreste y el litoral del Golfo de México, dejando a su paso una estela de incendios, colapsos de infraestructura y operativos de rescate en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

La mayor violencia del evento se registró en Veracruz, donde las ráfagas de viento alcanzaron los 117 kilómetros por hora, lo que provocó que ciudadanos resultaran con lesiones por el colapso de bardas y obligó al rescate de familias atrapadas en las escolleras del puerto.

Se trató de una familia de cuatro personas de Jalisco que se quedó atrapada en una de las escolleras ubicadas en la macroplaza del malecón, luego de que las fuertes ráfagas de viento y la marejada que provocó olas de hasta cuatro metros de altura no les permitieron salir de nuevo hacia la calle.

En el municipio de Veracruz, en la colonia Flores Magón, una barda cayó sobre un adulto mayor, a quien vecinos de la colonia lo ayudaron a salir de entre los escombros.

En Monterrey, los vientos que alcanzaron los 100 km/h avivaron por lo menos 145 incendios en pastizales y terrenos baldíos, manteniendo en vilo a los cuerpos de Protección Civil del estado.

Entre las 00:00 y las 07:20 horas se registraron ocho postes caídos, 45 árboles derrumbados, 16 cables colgando y 35 cortocircuitos.

La CFE informó que se interrumpió el suministro de energía eléctrica en distintas localidades debido a las fuertes rachas de viento.

Simultáneamente, en Tamaulipas, la fuerza del fenómeno derribó estructuras publicitarias de grandes dimensiones y torres de alta tensión, provocando la suspensión de los servicios de energía eléctrica y agua potable en múltiples municipios.

El incidente de mayor impacto se registró en Ciudad Victoria, donde una estructura publicitaria de grandes dimensiones se desplomó a la altura del acceso a la colonia Viento Huasteco.

Testigos aseguraron que los birlos que sujetaban la base al pavimento cedieron ante la fuerza del viento, provocando que el armazón metálico cayera sobre un negocio aledaño. No se reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales fueron cuantiosos.

En la zona conurbada del sur del estado —integrada por Tampico, Altamira y Ciudad Madero— se registró la volcadura de un camión publicitario que se encontraba estacionado, así como el cierre total de la navegación marítima y de cabotaje.

Hacia el norte, en Reynosa, las intensas ráfagas derribaron postes de concreto propiedad de la CFE, Telmex y otras empresas privadas, lo que interrumpió el suministro eléctrico y las comunicaciones en varios sectores.

En Oaxaca, una sorpresiva granizada y fuertes rachas de viento sorprendieron a las personas habitantes del municipio de Chalcatongo de Hidalgo, en la región Mixteca, al cubrir de blanco calles y techos.

PREVÉN MÁS LLUVIAS Y NIEVE

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío 41, en interacción con una masa de aire ártico y una vaguada polar, generará condiciones climáticas severas en gran parte del territorio nacional, incluyendo lluvias intensas y la probabilidad de caída de nieve en las zonas montañosas.

Conagua destacó que la interacción de estos sistemas con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionará lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, lluvias muy fuertes en Hidalgo y Tlaxcala, mientras que en el Estado de México, Morelos y Yucatán se registrarán precipitaciones fuertes. En Coahuila se esperan fuertes rachas de viento en cinco regiones de la entidad.

-Alma Gudiño

GRANIZO TAPIZA TIZAYUCA

Una fuerte lluvia acompañada de granizo impactó ayer en colonias y comunidades del municipio de Tizayuca, Estado de México, lo que generó encharcamientos en diversas calles y complicaciones para la circulación vehicular. La precipitación se presentó con intensidad durante varios minutos en distintos puntos del municipio.

Foto y texto: Emmanuel Rincón

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