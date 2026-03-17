México, con menos desempleo de la OCDE; población económicamente activa

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con menos desempleo entre las naciones que integran ese organismo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

En México, el desempleo es del orden de 2.6% entre la población económicamente activa, la cifra más baja entre los países de la organización.

Fíjense: tasa de desempleo, enero de 2026, en comparación con la tasa más baja desde 2001 (porcentaje de la fuerza laboral ajustado estacionalmente). Ya sé que van a decir que ‘no todos son empleos formales’. Pues sí, pero es la tasa de desempleo más baja desde que se mide de la misma manera, porque siempre se ha medido igual. México es el país con la menor tasa de desempleo de todos los países de la OCDE”, comentó.

La titular del Ejecutivo se refirió a que, en efecto, de acuerdo con el Inegi, la cifra de empleo en México que se da a conocer mensualmente incluye los trabajos informales; es decir, aquellos que no están registrados ante el IMSS, no generan impuestos y donde los trabajadores no cuentan con salario fijo.

APORTARÁ SHEINBAUM A CUENTAS PROCUBA

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que sí hará una aportación a la cuenta bancaria abierta por Laura Esquivel y Carlos Pellicer para apoyar al gobierno de Cuba.

La cuenta fue abierta la semana pasada con la facultad de poder recibir donaciones a través de ella, y fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado.

“Como Presidenta nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, porque ésa es la esencia de lo que somos y, al mismo tiempo, ya como persona veremos si hacemos una aportación. Ya lo informaré”, comentó Sheinbaum.

—¿Hará una aportación? —se le cuestionó.

—Sí, yo creo que sí, de forma personal.

—¿De cuánto sería?

—Mañana les informo —sentenció.

Insistió en que el bloqueo a Cuba sólo afecta al pueblo de la isla y debe ser el propio pueblo cubano el que decida su futuro y el de su gobierno.

Le corresponde al pueblo de Cuba, así como nosotros respetamos al presidente Trump porque le corresponde al pueblo de EU; a veces decimos cosas que corresponden a la relación bilateral”, dijo.

-Arturo Páramo

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