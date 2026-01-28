Hallan fosa clandestina con restos humanos en San Juan del Río Querétaro

Integrantes del Colectivo Desaparecidos Querétaro localizaron restos humanos en una presunta fosa clandestina en una comunidad del municipio de San Juan del Río, un hallazgo que se realizó luego de que el grupo recibiera un reporte anónimo que alertaba sobre la posible presencia de restos óseos en la zona.

De acuerdo con Yadira González, coordinadora del colectivo, al acudir al sitio señalado se confirmó la existencia de fragmentos óseos con características humanas, por lo que de inmediato se notificó a las autoridades para solicitar el acompañamiento oficial y el aseguramiento del área.

También encuentran prendas de vestir

La representante del colectivo explicó que, a simple vista, fue posible identificar restos humanos junto con diversas prendas de vestir, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una fosa clandestina.

Entre los objetos localizados se observaron cobijas de distintos colores y ropa, dentro de la cual se encontraban fragmentos óseos correspondientes a extremidades superiores.

La activista señaló que, aunque al lugar acudieron elementos de seguridad municipal y estatal, las familias de personas desaparecidas continúan a la espera de los análisis periciales por parte de la Fiscalía General de la República, lo que ha retrasado los procesos de identificación.

El colectivo recordó que San Juan del Río ha sido escenario de hallazgos similares en el pasado, por lo que consideran al municipio como una zona prioritaria en las labores de búsqueda.

Finalmente, informó que las acciones de búsqueda continuarán de manera permanente en distintas regiones de la entidad, con especial atención en áreas consideradas de alto riesgo, como la Barranca de los Zúñiga.

Reproducir

JCS