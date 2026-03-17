Se avivan los ataques contra transportistas; reportan cuatro muertos en Acapulco

Fueron asesinadas en diferentes hechos cuatro personas que estaban ligadas al transporte en este municipio; también se reportan siete personas heridas por estos hechos.

En un primer caso, en la colonia Vista Hermosa, en la parte alta de Costa Azul zona residencial, aproximadamente a las 6 de la mañana, hombres armados irrumpieron en una vivienda y les dispararon a las personas que se encontraban en el lugar, muriendo dos mujeres y un hombre, quien unas horas después fue identificado como chofer de un auto colectivo.

Por otro lado, en la zona poniente, en la salida a Zihuatanejo, frente a la colonia Jardín Azteca, cerca de las 7 de la mañana, hombres armados atacaron una camioneta de transporte público, asesinando al conductor e hiriendo a siete personas; posteriormente le prendieron fuego a la unidad.

De las personas heridas, dos de ellas son soldados, quienes se dirigían a la zona militar de Pie de la Cuesta.

De acuerdo con testigos, los hombres armados persiguieron a la camioneta Urvan y le dispararon, una vez que la alcanzaron le lanzaron una bomba molotov, por lo que terminó en llamas.

Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron trasladados al Semefo de Acapulco.

Por su parte, la Fiscalía General de Guerrero informó que ya investiga.

Ante los hechos, cerca de las 11 de la mañana, unos 20 taxistas de la ruta alimentadora Praderas-Cici se colocaron en las Costera Miguel Alemán, bloqueando los dos sentidos de la circulación para protestar contra la inseguridad y exigir justicia por su compañero asesinado unas horas antes en la colonia Vista Hermosa.

ABATEN A 3 GATILLEROS TRAS TIROTEO

Un grupo armado del Cártel de Sinaloa preparó y llevó a cabo una emboscada contra la policía y el Ejército en la sierra Tarahumara, pero fallaron y en el enfrentamiento murieron dos sicarios y tres fueron detenidos.

El secretario de Seguridad estatal, Gilberto Loya, dio a conocer el hecho a través de un video en su cuenta de X.

El caso se suscitó en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la zona conocida como El Triángulo Dorado, donde agentes estatales, de la GN, Defensa y la Agencia Estatal de Investigación fueron atacados por un comando de 15 hombres.

En respuesta, los agresores se vieron superados en volumen de fuego y emprendieron la huida. Agentes detuvieron a Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., este último lesionado en el tiroteo. Decomisan armas.

-Carlos Coria

MATAN A 3 TRAS BALEAR UN TALLER

Un ataque perpetrado ayer en un taller mecánico de la congregación El Castillo, perteneciente a este municipio, dejó como saldo tres personas fallecidas y una más lesionada.

El hecho tuvo lugar antes de las 6:00 horas, sobre la carretera Xalapa–Alto Lucero, a la altura de la zona conocida como Río Acuña, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de las policías estatal y municipal, quienes acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía de Veracruz realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaban personas detenidas y se espera que en las próximas horas la autoridad emita un comunicado oficial con más información sobre este hecho.

-Lourdes López

cva*