Mariposa Monarca vuela a Edomex y Michoacán para celebrar Día de Muertos 

La Mariposa Monarca (Danaus plexippus) arribó a territorio nacional en tiempo y forma para estar presente en sus santuarios del Estado de México y Michoacán, en la celebración del Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre, donde se cree que son las almas de los difuntos que llegan a visitar a sus familias.

Rocío Treviño Ulloa, coordinadora del Programa Correo Real de la Asociación Civil Protección de la Fauna Mexicana (Profauna), confirmó que los primeros ejemplares de esta incansable viajera, que realiza una travesía anual de más de cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, cruzaron la frontera de México impulsados por el Frente Frío número 1, el pasado lunes 5 de octubre.

Destacó que los avistamientos iniciales se presentaron en Coahuila, en los municipios de Múzquiz, Acuña, Monclova y Cuatro Ciénegas, aunque ya hay también algunos reportes en Saltillo y Monterrey, Nuevo León.

Foto: Josúe Razgado

Reveló que, además, se obtuvieron registros a través de la aplicación para teléfono celular del Project Monarch, de tres mariposas que llevan pegados al tórax transmisores solares ultraligeros con tecnología Bluetooth, implementados a partir de 2025, para darles puntual seguimiento.

Detalló que se trató de dos ejemplares que fueron etiquetados en Manitoba y Ontario, Canadá, y uno más en Minnesota, Estados Unidos, que en 40 días volaron entre dos mil 250 y dos mil 650 kilómetros.

En un comunicado de prensa, la empresa Cellular Tracking Technologies, desarrolladora del radiotransmisor conocido como BlūMorpho, con un peso de 60 miligramos, del tamaño de un grano de arroz, dio a conocer que este año se elevaron de 400 a mil 337 los ejemplares de mariposa monarca que portan el dispositivo, mientras investigadores analizan los datos de 2025, que ofrecerán respuestas trascendentales sobre sus rutas y lugares de descanso.

En entrevista con Excélsior, la ingeniera en Ecología, Rocío Treviño Ulloa, quien lleva 34 años monitoreando el paso de las monarca, especie sujeta a protección especial, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059, explicó que el pico de la migración se espera alrededor del 18 de octubre, cuando bajen una gran cantidad de mariposas que se encuentran todavía en la costa este de los Estados Unidos, en Carolina del Sur.

Foto: Josúe Razgado

Confío en que la mariposa monarca logre ocupar en la temporada 2026-2027, alrededor de tres hectáreas de bosques de oyamel, donde hibernan y se aparean, como ocurrió el año pasado, cuando alcanzó 2.93 hectáreas, lo que representó un incremento de 64 por ciento en comparación con 2024-2025, cuando abarcaron 1.79 hectáreas".

De acuerdo con informes del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la temporada 1996-1997 ostenta la cifra récord de ocupación con 19.19 hectáreas; en contraste, la más baja fue la temporada 2013-2014 con apenas 0.67 hectáreas.

Alerta por fumigaciones

La coordinadora del Programa Correo Real advirtió sobre los riesgos que corre la Mariposa Monarca en su ruta hacia el Estado de México y Michoacán, como son las fumigaciones nocturnas para matar a los mosquitos transmisores de enfermedades, que se realizan en Ciudad Acuña, Coahuila, lo que también ocurre en algunos municipios de Nuevo León, después de las lluvias.

Primera percha de Mariposa Monarca en Acuña Foto: Josúe Razgado

Lamentó que las autoridades locales recurran a estos procedimientos dañiños para las monarca, en lugar de que atiendan los deficientes drenajes pluviales de las calles y avenidas, donde se estanca el agua o realicen a tiempo campañas de descacharrización, para el retiro de autos abandonados en la vía pública, que se convierten en criaderos masivos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Rocío Treviño Ulloa reiteró que la especie sigue muriendo atropellada en las carreteras de México, por lo que llamó a los conductores de vehículos a bajar la velocidad y seguir al pie de la letra las recomendaciones.

Si ves una Mariposa Monarca pasar, a 60 kilómetros por hora debes manejar”.

Indicó que según un estudio realizado por investigadores de Estados Unidos, al menos 25 millones de mariposas Monarca mueren por temporada en la zona conocida como "La Muralla", en el tramo carretero Saltillo - Monclova y en la autopista Saltillo - Monterrey.