¡Llegó la Mariposa Monarca a México! Los primeros reportes la ubican en Coahuila

La mariposa monarca (Danaus plexippus) ya está aquí. Reportes del Programa Correo Real de Profauna A.C. confirman que esta viajera incansable se encuentra en distintos puntos del estado de Coahuila, luego de cruzar de Estados Unidos a México en su migración anual de más de cuatro mil kilómetros.

El arribo oficial se registró este lunes 5 de octubre en los municipios de Múzquiz, Acuña, Monclova y Cuatro Ciénegas.

La primera percha formada por las mariposas monarca fue fotografiada en el Parque Eólico Sierra de Acuña por Josué Razgado Alcudia.

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Además, a través de Project Monarch, el Programa Correo Real detectó al menos tres registros de mariposas monarca en las cercanías de Acuña y Múzquiz, gracias a los transmisores solares ultraligeros y con tecnología Bluetooth, que ahora llevan pegados al cuerpo para seguir su ruta hasta los santuarios de hibernación.

Se espera que la mayoría arribe los primeros días de noviembre a los bosques de pino y oyamel del Estado de México y Michoacán, donde ya las esperan para la celebración del Día de Muertos, ya que, según la tradición, las mariposas monarca son los espíritus de sus difuntos que llegan a visitar a sus familias.

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Cualquier avistamiento de mariposa monarca se puede reportar a www.correoreal.mx o correo.monarca@gmail.com.

La migración de la mariposa monarca hacia México ocurre cada otoño y forma parte de uno de los fenómenos migratorios más estudiados de Norteamérica. La especie (Danaus plexippus) recorre miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta sus sitios de hibernación en el centro de México.

Ruta y temporada

Los primeros registros en Coahuila son consistentes con la ruta migratoria de otoño, que atraviesa el norte y centro del país antes de concentrarse en los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) mantiene el monitoreo de la especie y de los sitios de hibernación, considerados parte del patrimonio natural de México.

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El fenómeno tiene además una dimensión ambiental relevante: la disponibilidad de néctar durante el trayecto y de plantas de algodoncillo —fundamentales para la reproducción de la especie— son factores determinantes para la supervivencia de las poblaciones migratorias.

La llegada a los santuarios del centro del país suele coincidir con las celebraciones de Día de Muertos. La asociación entre la presencia de las mariposas y el retorno simbólico de los difuntos forma parte de una tradición cultural ampliamente difundida, aunque sus interpretaciones varían entre comunidades.