Sheinbaum propone incluir la protección de la mariposa monarca en el T-MEC

En el marco de la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno impulsa un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para proteger la ruta migratoria de la mariposa monarca.

Cabe señalar que esta especie es una de las más emblemáticas de América del Norte, razón por la cual señaló es importante fortalecer la protección de su proceso migratorio para su conservación.

La mandataria refirió que uno de los principales riesgos para la especie se encuentra fuera del país, particularmente en territorio estadunidense, donde la falta de alimento afecta su retorno hacia el norte.

Se mantiene un diálogo activo para fortalecer la protección del proceso migratorio de la mariposa monarca. Uno de los desafíos más críticos ocurre en Estados Unidos, donde no encuentran alimento suficiente”, explicó.

Es importante mencionar que la mariposa recorre más de 4 mil kilómetros cada año, por lo que su conservación depende de acciones coordinadas entre los tres países.

En resumen, el gobierno mexicano propuso integrar la protección de la mariposa dentro del T-MEC, con el objetivo de establecer compromisos concretos entre los tres países. La estrategia busca, principalmente, reducir el uso de plaguicidas y glifosato en Estados Unidos, considerados como uno de los principales factores de riesgo para la especie.

Buscamos que mediante la diplomacia comercial se reduzca el impacto de estos químicos en su ruta migratoria”, destacó.

La temporada 2025-2026 muestra señales positivas en los bosques mexicanos. Cuartoscuro

Mariposa Monarca en México

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, informó que la temporada 2025-2026 muestra señales positivas en los bosques mexicanos.

Sin embargo, advirtió que persisten amenazas importantes, ya que se detectaron afectaciones en 2.55 hectáreas dentro de las zonas de hibernación.

La superficie ocupada alcanzó 2.93 hectáreas, un incremento del 64% respecto al ciclo anterior. No podemos bajar la guardia, las amenazas climáticas y forestales siguen presentes”, apuntó.

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fdm