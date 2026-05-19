Marina reporta más de mil detenciones en Colima con Operación Pez Vela

El despliegue de elementos de infantería de la Armada de México (Semar) ha logrado, en siete meses, más de mil detenciones de generadores de violencia, incluidos objetivos prioritarios, con la puesta en marcha de la estrategia denominada Operación Pez Vela.

De acuerdo con información oficial, Colima se ubica en la posición número 14 a nivel nacional en homicidios dolosos, con una participación aproximada de 4.2 % del total de casos registrados en el país, cifra calculada por cada 100 mil habitantes.

No obstante, el análisis de este indicador enfrenta particularidades locales, debido a que el estado cuenta con una población cercana a 730 mil habitantes y registra además una movilidad constante vinculada a la actividad económica del puerto de Manzanillo, estimada en alrededor de 40 mil personas.

Ante el impacto de la violencia en la vida cotidiana y las demandas ciudadanas por mayores condiciones de seguridad, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó desde octubre de 2025 la estrategia denominada Operación Pez Vela, diseñada bajo un esquema de coordinación operativa, presencia institucional y cercanía social.

El operativo implicó el reforzamiento de patrullajes terrestres, recorridos a pie y en motocicleta, así como labores de inteligencia, filtros de seguridad y vigilancia aérea mediante drones. La cobertura se extendió a municipios considerados prioritarios, entre ellos Manzanillo, Tecomán, Minatitlán, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Colima y Comala.

Como parte del fortalecimiento operativo, en febrero de 2026 la Marina incorporó 10 motocicletas de alto rendimiento para labores de reacción y patrullaje en Manzanillo, una de las zonas con mayor relevancia estratégica por su actividad portuaria.

Los resultados reportados por la Semar incluyen la captura de presuntos operadores criminales identificados como Lorenzo “N”, alias El Chuky, señalado como supuesto jefe de sicarios con presencia en Manzanillo y Villa de Álvarez, así como José “N”, alias Billy Boy, presunto coordinador operativo de un grupo delictivo.

Desde el inicio de la estrategia y hasta mayo de 2026, las autoridades federales informaron la puesta a disposición de la justicia de mil 133 personas relacionadas con distintos delitos. A ello se suma el aseguramiento de 263 vehículos con reporte de robo o presuntamente utilizados en actividades ilícitas.

En materia de armamento, los decomisos alcanzan 73 armas de fuego, 69 cargadores y mil 518 cartuchos útiles. Respecto al combate al narcotráfico, la Marina reportó el aseguramiento de 131 mil 10 dosis de cocaína, 11 mil 381 dosis de metanfetamina y 4 mil 15 dosis de mariguana, mercancía que, según las autoridades, fue retirada de los circuitos de distribución ilegal.

Las acciones también alcanzaron actividades vinculadas al robo de hidrocarburos. En ese rubro, la Semar informó el decomiso de dos mil 960 litros de combustible y diversos equipos empleados para operaciones clandestinas.

En el balance correspondiente del 26 de enero al 8 de febrero de 2026, las fuerzas federales reportaron 80 detenciones adicionales, además del aseguramiento de 942 dosis de presunta metanfetamina, 35 de mariguana, siete armas de fuego, 14 cargadores, 134 cartuchos y 18 vehículos.

Las operaciones marítimas han representado igualmente un golpe a las estructuras financieras del narcotráfico. Uno de los casos más relevantes ocurrió en febrero de este año, cuando la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, interceptó una embarcación al oeste de la isla Clarión, territorio perteneciente a Colima.

Durante esa acción fueron asegurados 188 bultos de cocaína equivalentes a varias toneladas y se detuvo a cinco personas. El decomiso, señalaron las autoridades, representó una afectación significativa para organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La Semar sostiene que estos resultados comienzan a reflejarse en la evolución de los indicadores de seguridad en la entidad, pues la presencia permanente de fuerzas federales, la coordinación entre instituciones y la recuperación gradual de la confianza ciudadana han favorecido la contención de la violencia.

Durante mayo de 2026, la Marina mantuvo operativos dirigidos a la detención de generadores de violencia y al aseguramiento de drogas, armas y vehículos. De acuerdo con la información oficial, estas acciones han coincidido con una tendencia descendente en algunos indicadores delictivos y con reportes ciudadanos que refieren una mayor sensación de tranquilidad en diversos municipios.