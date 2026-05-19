Detienen a "El Chipo", operador financiero de “El Jardinero”

En un operativo conjunto encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvieron en Guadalajara, Jalisco, al operador financiero de Audias “N”, conocido como “El Jardinero”, además de armas de fuego, cartuchos, cargadores y sustancias con características de droga.

Las acciones derivaron de labores de inteligencia y trabajos de investigación de campo y gabinete enfocados en el combate a delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

A partir de estas indagatorias, autoridades federales identificaron cinco domicilios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).

Las diligencias se desarrollaron en inmuebles localizados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador en el municipio de Guadalajara.

Durante la ejecución de las órdenes judiciales fue detenido José Elías “N”, alias “El Chipo”, identificado preliminarmente como operador financiero de “El Jardinero”, bajo las órdenes de César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, en Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones federales, los mencionados estarían relacionados con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los cateos también fue detenida otra persona.

Como parte de los aseguramientos, las autoridades localizaron armas cortas, cartuchos y cargadores, además de un inmueble utilizado aparentemente como almacén de alcohol presuntamente adulterado.

También fueron decomisados envoltorios con material sintético y sustancias ilícitas, vehículos, teléfonos móviles, documentación diversa, insumos químicos y recipientes de almacenamiento.

Asimismo, en los inmuebles fueron halladas máquinas y equipo que, de acuerdo con las primeras investigaciones, podrían haber sido utilizados en procesos de llenado y envasado.

Al momento de las detenciones, a las personas aseguradas se les notificaron sus derechos conforme a la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y posteriormente quedaron, junto con los objetos decomisados, a disposición del Ministerio Público Federal.

Operativo conjunto Foto: Especial

JCS