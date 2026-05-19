Rescatan a dos cachorros atrapados en el drenaje de una casa

Unos sonidos de llanto canino en el drenaje alertaron a los habitantes de una vivienda quienes de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencia 911 en el municipio de San Bernardo, ubicado en la parte norte de Durango.

Rescate de dos cachorros atrapados en el drenaje de una casa Foto: SSP Durango

Fueron elementos asignados al Operativo Dragón de la Secretaría de Seguridad Pública quienes atendieron la emergencia.

Rescate de dos cachorros atrapados en el drenaje de una casa Foto: SSP Durango

En la llamada se alertaba que había ruidos de llanto canino en el drenaje del domicilio ubicado en la zona centro del municipio.

Rescate de dos cachorros atrapados en el drenaje de una casa Foto: SSP Durango

Oficiales de la Policía Municipal a través del Mando Coordinado atendieron el reporte de inmediato, localizando un orificio en la banqueta con vía a la tubería del drenaje detectando a los cachorritos.

Rescate de dos cachorros atrapados en el drenaje de una casa Foto: SSP Durango

De inmediato se procedió a su rescate procediendo a alimentarlos y resguardarlos.

Rescate de dos cachorros atrapados en el drenaje de una casa Foto: SSP Durango

UNAM emite recomendaciones para cuidar a perritos del calor

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió en sus redes sociales recomendaciones para proteger a los perros de las altas temperaturas. “Las altas temperaturas pueden provocar que tu perro sufra un golpe de calor un padecimiento que puede poner en riesgo su vida”, indicó en una infografía compartida en la cuenta de X @UNAM_MX

Recordó que para los perros no es tan sencillo regular su temperatura. “Si jadea más de lo habitual, le cuesta moverse y tiembla: moja su cabeza y tronco. Acudan a un veterinario”, agregó.

Para evitar el golpe de calor se debe mantenerlos en un lugar ventilado y con sombra. Darles acceso libre a agua fresca y limpia. Evitar pasearlos cuando el sol esté en su máximo esplendor.

No encerrarlos en automóviles o cajuelas. No ponerles zapatos porque ellos sudan a través de los cojines de sus patas y si se obstruyen se evita que regulen su temperatura.

Destacó que “no se recomienda cortarles el pelo. Es un regulador térmico y no permite que reciban directamente los rayos del sol”.

jcp