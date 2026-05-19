Hidalgo busca llevar arte indígena a playera conmemorativa del Mundial

Bordados, colores, símbolos y tradiciones de los pueblos originarios de Hidalgo podrían llegar a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Esto, luego de que el gobierno estatal lanzó un concurso dirigido a artesanas y artesanos indígenas para diseñar una playera inspirada en la identidad cultural hidalguense que será presentada en el marco del Mundial de Futbol.

La convocatoria forma parte del programa Impulso Indígena, impulsado por la Unidad de Planeación y Prospectiva y la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI), con el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol.

El certamen busca que las y los participantes elaboren una playera que combine elementos representativos de las comunidades indígenas de Hidalgo con la pasión futbolera, mediante técnicas tradicionales de bordado, iconografía regional y diseños que reflejen el sentido de pertenencia de sus pueblos.

De acuerdo con las bases, cada propuesta deberá plasmar la cosmovisión, historia y riqueza cultural de las comunidades originarias a través de una prenda que pueda proyectarse ante visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista.

Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, destacó que la intención es que el talento artesanal hidalguense tenga presencia en un escaparate global y que el trabajo de las comunidades indígenas sea reconocido y valorado.

Las personas interesadas deberán presentar una playera en talla mediana antes del 6 de junio en las oficinas de la CEDSPI, ubicadas en Pachuca. Posteriormente, un comité evaluará la creatividad, autenticidad cultural y calidad artesanal de cada diseño.

El concurso está dirigido exclusivamente a artesanas y artesanos provenientes de municipios indígenas y zonas prioritarias del estado.

El primer lugar obtendrá un premio de 120 mil pesos y su diseño será exhibido durante el Mundial de Futbol. El segundo lugar recibirá 50 mil pesos y el tercero, 20 mil pesos.

La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial de la CEDSPI, además de los teléfonos de atención habilitados para resolver dudas sobre el proceso de inscripción.