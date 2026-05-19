Nuevo León refuerza protocolos contra el gusano barrenador en 15 municipios

Las autoridades sanitarias de Nuevo León buscan erradicar en tiempo récord los casos de gusano barrenador detectados en al menos 15 municipios del estado, aseguró Armando Víctor Gutiérrez, presidente del Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León (CEFOSAMPNL).

El representante del organismo señaló que la entidad ya logró eliminar anteriormente esta plaga, por lo que ahora confían en repetir el proceso con mayor rapidez gracias a los protocolos implementados por autoridades estatales y federales.

“Hace 30 años ya se había erradicado, ahora lo vamos a lograr hacer en un tiempo récord y de una manera mucho más rápida y con los protocolos adecuados”, expresó Gutiérrez.

Las declaraciones surgieron luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmara el primer caso de gusano barrenador en San Pedro detectado en un perro.

Gutiérrez pidió a la ciudadanía no alarmarse, al señalar que la detección del caso refleja que existe coordinación entre las dependencias encargadas de la vigilancia sanitaria en la entidad.

“Tristemente el gusano barrenador ya apareció en San Pedro. Tuvimos ayer el primer caso en un perro y esto no es para generar ninguna alarma, al contrario, es para reconocer que la coordinación y la comunicación entre las dependencias de sanidad animal están funcionando”, comentó.

De acuerdo a ABC Noticias, actualmente Nuevo León acumula 97 casos acumulados y 48 activos de gusano barrenador, de acuerdo con el más reciente informe emitido por Senasica, aunque autoridades estatales aseguran que la cifra continúa siendo baja en comparación con otras entidades del país.

El presidente del CEFOSAMPNL explicó que en Nuevo León se mantienen estrictos controles sanitarios y vigilancia constante para detectar oportunamente cualquier caso en animales domésticos o de producción.

“Senasica es quien nos rige. Tenemos protocolos muy establecidos en Nuevo León y por parte de la autoridad estatal y las autoridades competentes de sanidad los hemos reforzado. Por eso tenemos muy pocos casos en Nuevo León comparado con otros estados”, indicó.

Las autoridades exhortaron a propietarios de mascotas, productores ganaderos y médicos veterinarios a reportar cualquier anomalía para evitar que los casos aumenten en la entidad.

“Le quiero pedir a toda la ciudadanía desde este canal que no se genere alarma, que no se genere pánico. Esto es 100 por ciento tratable. Cuando exista o se vea una gusanera en un animal de cualquier especie, sencillamente hay que atenderlo con un veterinario para que ellos hagan el reporte oportuno ante Senasica”, señaló.

Armando Víctor Gutiérrez reiteró que el objetivo principal es contener y eliminar rápidamente la presencia del gusano barrenador en Nuevo León, además de mantener la coordinación entre autoridades para proteger tanto al sector pecuario como a las mascotas de la entidad.

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