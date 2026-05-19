Semar incauta más de 11 mil litros de hidrocarburo en Arteaga, Michoacán

En el marco de las acciones implementadas dentro del “Plan Michoacán por la Paz y Justicia”, personal naval adscrito al Batallón de Infantería de Marina Núm. 801, en coordinación con elementos de la Guardia Civil, aseguraron aproximadamente 11 mil 540 litros de presunto hidrocarburo en el municipio de Arteaga, Michoacán.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia terrestre efectuados en inmediaciones del poblado de Infiernillo, como parte de las operaciones permanentes orientadas a inhibir actividades ilícitas, fortalecer el Estado de derecho y preservar las condiciones de seguridad para la población.

Durante citado patrullaje, el personal participante localizó en estado de abandono 45 tambos con capacidad de 200 litros cada uno, así como 69 bidones con capacidad de 50 litros y 24 bidones de 20 litros, los cuales contenían en su interior una sustancia líquida con características similares a las de hidrocarburos, arrojando un volumen aproximado de 11 mil 540 litros.

Derivado de lo anterior, se procedió al aseguramiento del combustible y de los recipientes localizados, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe destacar que este tipo de acciones representa un golpe directo a las fuentes de abastecimiento y logística empleadas por grupos delictivos, contribuyendo a debilitar las capacidades operativas de las organizaciones que transgreden la ley y afectan la seguridad de las comunidades.

En abril se aseguró combustible en costas de Michoacán

Durante el mes de abril, elementos de Infantería de Marina de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizaron el aseguramiento de una embarcación menor en la que viajaban tres personas, quienes no lograron acreditar la legal procedencia de 103 bidones que contenían un líquido con características similares al combustible en costas de Michoacán.

Cada uno de los recipientes cuenta con una capacidad aproximada de 60 litros, por lo que el volumen total asegurado rondaría los 6 mil litros, cifra que será determinada con precisión por la autoridad correspondiente tras los peritajes.

La acción se llevó a cabo durante labores de patrullaje y vigilancia marítima en costas nacionales, como parte de las funciones que desempeña la Armada de México en su carácter de Guardia Costera. Este tipo de recorridos, señalaron fuentes navales, forma parte de una estrategia permanente para detectar actividades ilícitas en altamar.

Los tres presuntos infractores, junto con la embarcación y la carga asegurada, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Un punto que llamó la atención de las autoridades es el volumen del combustible asegurado. Existen indicios de que podría haber estado destinado al reabastecimiento de otras embarcaciones involucradas en actividades ilícitas, lo que habría permitido extender su operación en el mar.

Con este aseguramiento, se considera que se logró inhibir una posible acción vinculada a la delincuencia organizada, al interrumpir la cadena logística que facilita este tipo de operaciones en aguas nacionales.

jcp