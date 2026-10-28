La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 28 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 28 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, anunciaron este miércoles, durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, un paquete de obras de infraestructura hídrica para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos entre los gobiernos federal y estatal.

De acuerdo a la información, el proyecto contempla una inversión federal de 14 mil 500 millones de pesos para la construcción de nuevos acueductos y la ampliación de infraestructura de tratamiento, mientras que el gobierno de Jalisco destinará 10 mil 200 millones de pesos de recursos estatales para complementar las acciones y garantizar el suministro.