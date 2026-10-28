Sheinbaum expresa solidaridad con España tras choque de trenes; revisará si hay mexicanos

Previo a finalizar su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó la solidaridad del gobierno de México con España tras el choque de dos trenes de alta velocidad.

Cabe destacar que el accidente dejó decenas de víctimas y generó preocupación por la posible presencia de mexicanos entre las personas afectadas; en este contexto, la mandataria lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de respaldo al pueblo español, particularmente a las víctimas del siniestro y a sus familiares, al tiempo que señaló que buscaría conocer si hay ciudadanos mexicanos involucrados.

Nuestra solidaridad, todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren”, expresó Sheinbaum al referirse a la tragedia.

La jefa de Estado explicó que tuvo conocimiento del accidente poco antes de ingresar a la conferencia de prensa, por lo que indicó que, al concluir, revisaría la información disponible con el canciller Roberto Velasco para confirmar si hay mexicanos entre las víctimas.

En el momento que salgamos podemos checar con el canciller si hay mexicanos o no”, señaló.

Además de conocer la situación de los connacionales, Sheinbaum dijo que buscaría información sobre la comunicación que mantiene la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con las autoridades españolas, con el propósito de transmitir formalmente la solidaridad de México y determinar si es necesario brindar algún tipo de asistencia.

El pronunciamiento de la mandataria se centró en el acompañamiento al pueblo español ante la emergencia y en la necesidad de verificar la situación de los mexicanos que pudieran encontrarse entre las personas afectadas.