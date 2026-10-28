Ernestina Godoy encabeza diálogo con familias de personas desaparecidas en Sonora

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, participó este miércoles en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Región Noroeste, realizadas en Hermosillo, Sonora, con el objetivo de escuchar las demandas de familiares y reforzar las acciones para localizar a sus seres queridos.

A través de sus redes sociales, Godoy informó que el encuentro reunió a familias y colectivos de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En la reunión también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como parte de los esfuerzos de coordinación entre autoridades federales y estatales en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

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La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) destacó la importancia de escuchar a las familias, conocer sus necesidades y atender sus propuestas para fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y los colectivos.

Godoy aseguró que la Fiscalía mantendrá la colaboración con las autoridades y los familiares de personas desaparecidas para avanzar en las labores de búsqueda.

“Desde la FGR, les recordamos que no dejaremos de sumar esfuerzos para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos”, expresó.

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Las mesas de diálogo buscan mantener un canal de comunicación con las familias y colectivos de búsqueda de la región noroeste del país, así como conocer sus planteamientos y fortalecer la coordinación institucional frente a la problemática de las desapariciones.