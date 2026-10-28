México busca cerrar acuerdo comercial con EU antes de elecciones intermedias

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene el diálogo con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo comercial antes de las elecciones intermedias estadounidenses del próximo 3 de noviembre, en medio de las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los aranceles que afectan a las exportaciones mexicanas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo conversaciones con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para evaluar la posibilidad de avanzar en un entendimiento bilateral.

Se sigue dialogando (...) viendo a ver si es factible llegar a un acuerdo antes de las elecciones en Estados Unidos, que son el 3 de noviembre”, declaró Sheinbaum.

La presidenta aclaró que el diálogo continuará independientemente del resultado de los comicios, por lo que la fecha electoral representa una oportunidad para intentar cerrar un acuerdo, pero no el límite definitivo de las conversaciones.

Paciencia ante las negociaciones con Trump

La mandataria reconoció que los mensajes del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de concretar un acuerdo han cambiado en los últimos días.

El presidente Trump ha dicho 'estamos a punto', luego dice que 'no', pero también él está en campaña, todavía esta semana. Entonces, vamos a esperar. Hay que, como siempre, tener mucha paciencia y serenidad”, expresó.

Las declaraciones reflejan que, pese a los avances reportados por ambos gobiernos, todavía existen asuntos pendientes para alcanzar un entendimiento que permita reducir las barreras comerciales.

El objetivo mexicano es conseguir mejores condiciones para sectores estratégicos de su economía y evitar que las medidas arancelarias afecten la competitividad de las empresas nacionales que exportan al mercado estadounidense.

¿Qué busca México en el acuerdo comercial con EU?

Uno de los principales objetivos de la negociación es reducir los aranceles estadounidenses que afectan a las industrias automotriz, del acero y del aluminio.

De acuerdo con declaraciones previas de la presidenta, Estados Unidos aplica aranceles específicos del 25% a determinados vehículos y del 50% al acero y al aluminio bajo medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional. México busca disminuir esos gravámenes y evitar nuevas barreras durante el proceso de revisión del tratado.

Las tarifas son relevantes por la estrecha relación entre las cadenas de producción de ambos países. La industria automotriz, en particular, depende de componentes, insumos y procesos de manufactura que cruzan las fronteras de América del Norte.

Una reducción arancelaria podría aliviar los costos que enfrentan empresas exportadoras, aunque el efecto final dependerá de las condiciones que acuerden los gobiernos y de los productos que queden cubiertos.