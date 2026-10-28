Crimen organizado recluta a menores entre amigos, familiares y falsas ofertas de empleo

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado puede comenzar mucho antes de que aparezcan las amenazas o las armas: a través de un amigo, un familiar, una relación en redes sociales o una supuesta oferta de trabajo que promete dinero y mejores oportunidades.

Marisol Ochoa Elizondo, directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (IBERO), advirtió que la captación no siempre ocurre mediante la fuerza.

También puede avanzar a través de relaciones de confianza, engaños o el convencimiento de adolescentes que encuentran en las organizaciones criminales una fuente de ingresos, reconocimiento o pertenencia.

La especialista refirió que el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado alrededor de mil 800 páginas relacionadas con la captación delictiva de jóvenes, un fenómeno que también encuentra espacios de acercamiento en plataformas digitales como TikTok.

De acuerdo con Ochoa Elizondo, las redes de reclutamiento pueden operar mediante anuncios de empleo, conversaciones privadas y contactos que buscan establecer confianza con los menores antes de ofrecerles incorporarse a actividades criminales.

Pero internet no es la única vía. Las amistades y los propios círculos familiares pueden facilitar el acercamiento, particularmente en entornos donde los adolescentes conviven con personas vinculadas con economías ilegales.

En algunos casos, explicó, los jóvenes conocen el carácter ilícito de las actividades que les proponen, pero consideran atractivas las ganancias o los beneficios inmediatos, sin dimensionar plenamente los riesgos que enfrentan.

La promesa de pertenecer a un grupo

El dinero no es el único incentivo. Las organizaciones criminales también pueden ofrecer protección, reconocimiento, poder y una sensación de pertenencia a adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad, con experiencias de violencia o sin redes de apoyo.

Por ello, advirtió la especialista, la prevención no puede limitarse a alertar a los jóvenes sobre los peligros del crimen organizado.

También debe atender las condiciones que permiten a estos grupos presentarse como una alternativa económica o social.

La captación, además, no debe abordarse como un fenómeno exclusivamente masculino.

Ochoa Elizondo señaló que las niñas y adolescentes también son reclutadas, por lo que las estrategias de prevención deben contemplarlas en los mecanismos de detección y protección.

La especialista mencionó casos en Guadalajara, Jalisco, y zonas periféricas donde las relaciones de amistad pueden servir como vía de acercamiento entre reclutadores y adolescentes.

En determinadas circunstancias, los jóvenes captados pueden convertirse en intermediarios para atraer a otros.

El traslado de menores fuera de sus lugares de origen para realizar actividades en otros territorios puede derivar en desplazamientos y desapariciones, con consecuencias para sus familias, que pueden desconocer dónde están o qué les ha ocurrido.

Detenerlos no basta: hay que investigar si fueron reclutados

Ochoa Elizondo también llamó a distinguir entre la participación de un adolescente en una actividad delictiva y las condiciones de amenaza, coacción o explotación que pudieron llevarlo a ella.

Advirtió que, cuando un menor es detenido con armas o drogas, o por su presunta participación en un delito, las autoridades deben investigar si fue reclutado o sometido por una organización criminal.

Esto no significa que todos los adolescentes involucrados en delitos deban recibir automáticamente la misma clasificación jurídica, sino que las circunstancias de cada caso deben investigarse y analizarse conforme a las disposiciones aplicables a la justicia para adolescentes.

La especialista subrayó que las autoridades también deben considerar los riesgos para el menor y su familia, así como la posibilidad de represalias, e involucrar a las instancias de protección de niñas, niños y adolescentes cuando corresponda.

La respuesta, sostuvo, requiere coordinación entre instituciones de seguridad, fiscalías y autoridades de protección, además de acciones de prevención en las comunidades y cooperación de las plataformas digitales para detectar y atender contenidos relacionados con la captación delictiva.

El desafío no consiste únicamente en identificar a quienes reclutan, sino también en reconocer cómo consiguen acercarse a los menores, qué necesidades aprovechan y qué condiciones permiten que una relación aparentemente cotidiana termine en la incorporación a una estructura criminal.