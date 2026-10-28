Sheinbaum propone fortalecer Talleres Gráficos de México para producir material electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso fortalecer a Talleres Gráficos de México para que el Estado tenga una mayor participación en la producción de boletas y papelería electoral, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores privados y evitar posibles irregularidades en la contratación de estos materiales.

Durante su conferencia mañanera de este 28 de octubre, la mandataria señaló que ha revisado los antecedentes de las empresas que han participado en la impresión y distribución de material electoral, así como los cuestionamientos relacionados con las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

He estado leyendo bastante sobre papelería electoral, las contrataciones de estas empresas desde cuándo vienen y también de la propia expresidenta del INE, Guadalupe Taddei”, comentó.

El fortalecimiento de la imprenta pública permitiría ampliar la capacidad del Estado para atender las necesidades de los procesos electorales. Especial

Sheinbaum Pardo sostuvo que las controversias en torno a los proveedores de estos insumos no son recientes, pues, de acuerdo con los antecedentes que mencionó, existen cuestionamientos desde 1999. En este contexto, planteó que el fortalecimiento de la imprenta pública permitiría ampliar la capacidad del Estado para atender las necesidades de los procesos electorales.

La propuesta de la jefa de Estado contempla incrementar la participación de Talleres Gráficos de México en la elaboración de materiales sensibles, como boletas electorales y otros documentos que requieren medidas de seguridad, entre ellas papel especial, marcas de agua y tintas invisibles.

Con ello, el gobierno federal busca reducir la concentración de contratos en un grupo limitado de empresas privadas y revisar los mecanismos mediante los cuales se asignan recursos públicos para la producción de estos insumos.

En otro tema, pero con relación al INE, la primera presidenta del país también respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice revisiones exhaustivas a las contrataciones del organismo electoral, tanto de la gestión reciente como de administraciones anteriores.

La finalidad, señaló, es transparentar el uso de los recursos públicos y, en caso de encontrarse irregularidades, determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.