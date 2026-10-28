Cae Juana, mujer que pedía dinero a familias de desaparecidos y daba informes falsos

Una mujer identificada como Juana Melina “N”, de 51 años, fue detenida en el municipio de Pesquería, Nuevo León, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión a familiares de personas desaparecidas. Según las investigaciones, presuntamente enviaba mensajes en los que solicitaba dinero a cambio de proporcionar información sobre el paradero de sus seres queridos.

La captura se realizó el 27 de octubre, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que mantenía abierta una investigación por estos hechos.

De acuerdo con la información oficial, la mujer es señalada como presunta responsable de engañar a familiares de al menos tres personas desaparecidas en Tamaulipas. Las víctimas habrían recibido exigencias económicas cuando buscaban información que les permitiera conocer el paradero de sus seres queridos.

Así operaba la presunta extorsión a familias buscadoras

Las primeras indagatorias sitúan los hechos en noviembre de 2022, cuando familiares de personas desaparecidas comenzaron a recibir mensajes en los que les ofrecían supuesta información sobre una de las víctimas.

Según la investigación, los mensajes incluían solicitudes de dinero a cambio de datos sobre el paradero de un familiar desaparecido. Los afectados habrían realizado depósitos bancarios, pero posteriormente denunciaron los hechos al advertir que la información ofrecida presuntamente era un engaño.

Los casos estarían relacionados con la desaparición de tres personas, ocurrida el 29 de noviembre de 2022, según los datos proporcionados sobre la investigación.

Las denuncias permitieron a las autoridades de Tamaulipas reunir elementos para identificar a la mujer como probable responsable. La Fiscalía no ha establecido, en la información disponible, una resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad.

Cae en Pesquería tras una investigación en Tamaulipas

Detectives del Grupo Antisecuestros ubicaron a Juana Melina en la calle Falcone, en su cruce con Firenze, en la colonia Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

La localización fue posible luego de que las autoridades de Tamaulipas obtuvieran información sobre su posible presencia en esa entidad y solicitaran el apoyo de la fiscalía nuevoleonesa para ejecutar la orden de aprehensión.

En el operativo participaron elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Nuevo León, en coordinación con personal de investigación de Tamaulipas.

Tras informarle el motivo de la detención y leerle sus derechos, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la unidad especializada y posteriormente llevada a Tamaulipas, donde continuarán los procedimientos legales correspondientes.