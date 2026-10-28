Gobierno federal y Jalisco invertirán 25 mil mdp en infraestructura hídrica para Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, anunciaron este miércoles, durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, un paquete de obras de infraestructura hídrica para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos entre los gobiernos federal y estatal.

De acuerdo a la información, el proyecto contempla una inversión federal de 14 mil 500 millones de pesos para la construcción de nuevos acueductos y la ampliación de infraestructura de tratamiento, mientras que el gobierno de Jalisco destinará 10 mil 200 millones de pesos de recursos estatales para complementar las acciones y garantizar el suministro.

Entre las principales obras destacan los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar, con los que se busca fortalecer la distribución del agua y mejorar la capacidad de abastecimiento para la población metropolitana.

Lemus Navarro informó que los trabajos se desarrollarán en los próximos años y se prevé que las obras concluyan hacia finales de 2028. Subrayó que el esquema financiero no implicará endeudamiento para el estado ni cambios en el modelo de prestación del servicio.

No habrá deuda, no habrá privatización ni habrá incremento en las tarifas del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara”, afirmó el mandatario estatal.

Estas obras forman parte de la estrategia para fortalecer el suministro y mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de Guadalajara y municipios conurbados. Cuartoscuro

Por su parte, Efraín Morales López detalló que las acciones federales incluyen la construcción de un acueducto desde la planta de bombeo de Santa Cruz hasta el tanque ubicado en el Cerro del Cuatro, así como el desarrollo del sistema Calderón-San Gaspar y la ampliación de una planta de tratamiento.

Estas obras forman parte de la estrategia para fortalecer el suministro y mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de Guadalajara y municipios conurbados.

Aunado a lo anterior, el gobierno estatal trabaja en la recuperación de la planta potabilizadora de Miravalle, además de impulsar el saneamiento del canal y la presa de Las Pintas, junto con la reparación y construcción de colectores para evitar que las descargas residuales contaminen otras fuentes de abastecimiento.

Lemus también informó que la noche previa fue recuperada la planta potabilizadora número cuatro, ubicada en Toluquilla.

Uno de los problemas abordados durante la conferencia fue la contaminación del agua en la zona de Las Pintas. De acuerdo con el gobernador, las tormentas registradas durante las últimas semanas provocaron inundaciones que rebasaron la capacidad de almacenamiento de aguas residuales y de algunas instalaciones industriales.

Como consecuencia, explicó, parte de esas aguas terminó en el canal de Las Pintas, lo que agravó los problemas de contaminación en la zona.

Ante esta situación, el saneamiento de los cuerpos de agua y la rehabilitación de la infraestructura de conducción y tratamiento serán parte de las acciones para mejorar la calidad del suministro.

El proyecto contempla una inversión federal de 14 mil 500 millones de pesos para la construcción de nuevos acueductos y la ampliación de infraestructura de tratamiento. Cuartoscuro

Comisión para vigilar las obras

El gobernador de Jalisco propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la creación de una comisión de seguimiento que permita transparentar la ejecución de los proyectos y supervisar el uso de los recursos destinados a la infraestructura hídrica.

Lemus sostuvo que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal permitirá atender rezagos acumulados durante décadas en el sistema de abastecimiento de Guadalajara.

Quiero decirle, presidenta, que juntos vamos a dejar un legado histórico en Guadalajara; nos tocó resolver un problema de 40 años de retraso”, expresó.

Asimismo, agradeció a Sheinbaum por el diálogo y la disposición para trabajar conjuntamente en la solución de los problemas del agua en Jalisco.