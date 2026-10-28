García Harfuch supervisa plan de Seguridad y proyecto del nuevo penal en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, realizó este miércoles una visita de trabajo en Sinaloa, para supervisar el esquema de seguridad en Culiacán y los planes para la construcción de un nuevo centro penitenciario federal en la entidad.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que estuvo acompañado del general Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, y de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quienes se reunieron con la gobernadora Graciela Domúnguez.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, (Claudia Sheinbaum) realizamos una visita de supervisión a Sinaloa, en coordinación con el comandante de la @GN_MEXICO_, Gral. Guillermo Briseño, para evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia.

“Sostuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora @GracielaDguezN, para evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre las autoridades federales y estatales”, indicó, en su mensaje, el secretario de Seguridad.

García Harfuch destacó que uno de los objetivos de esta gira, como parte de las visitas de los titulares de las dependencias del Gabinete de Seguridad a la entidad, es identificar las necesidades de los elementos de las policías, el funcionamiento del C4 y los planes para la construcción de una prisión federal.

Uno de los principales objetivos de esta visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, identificando sus principales necesidades de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación.

“También supervisamos el funcionamiento del C4, sus necesidades de fortalecimiento y el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario”, explicó.

En su mensaje de X, García Harfuch anunció que la titular del SESNSP, Figueroa, será la responsable de dar seguimiento a estos trabajos.

“En una siguiente visita revisaremos específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, con el objetivo de consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas con el apoyo del @GabSeguridadMX @Maffiguer, titular del @SESNSP, será la encargada de dar seguimiento y supervisar los avances de estos planes de fortalecimiento institucional.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en Sinaloa, con evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia”, indicó.

García Harfuch calificó como una prioridad la seguridad de los sinaloenses y ofreció que el Gabinete de Seguridad trabajará de manera permanente y coordinada “con las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia, fortalecer sus instituciones y recuperar la paz y la tranquilidad de la población”, indicó.