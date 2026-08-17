La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 17 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 17 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora detalló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ampliará la infraestructura y la oferta educativa de bachillerato con la apertura, construcción y ampliación de escuelas en todo el país.

La funcionaria mencionó que esta acción forma parte de la estrategia para garantizar que más jóvenes puedan continuar sus estudios en este nivel educativo, de cara a impulsarlos a ingresar a una licenciatura.

En este contexto, Rodríguez Mora, informó que durante 2025 se construyeron y ampliaron 88 escuelas, con lo que se generaron 44 mil nuevos lugares, los cuales ya se encuentran en operación y cuentan con estudiantes inscritos.

La subsecretaria aprovechó la tribuna en Palacio Nacional para revelar que para 2026 se contempla continuar con el crecimiento de la infraestructura educativa, así mismo señaló que se trabajará en la apertura, construcción y ampliación de 4 mil 485 escuelas en los distintos estados del país, con una inversión superior a 10 mil millones de pesos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrirá un diálogo nacional sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas y aulas del país. La consulta se realizará los próximos 24 y 25 de agosto, durante las sesiones del Consejo Técnico Intensivo de las escuelas de educación básica.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el ejercicio involucrará a más de un millón de maestras y maestros de aproximadamente 200 mil escuelas, desde educación inicial y preescolar hasta secundaria, con el objetivo de conocer la opinión del personal docente sobre la presencia y utilización de estas herramientas dentro de los planteles.