SEP abrirá consulta sobre uso de celulares y dispositivos digitales en escuelas del país

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrirá un diálogo nacional sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas y aulas del país. La consulta se realizará los próximos 24 y 25 de agosto, durante las sesiones del Consejo Técnico Intensivo de las escuelas de educación básica.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el ejercicio involucrará a más de un millón de maestras y maestros de aproximadamente 200 mil escuelas, desde educación inicial y preescolar hasta secundaria, con el objetivo de conocer la opinión del personal docente sobre la presencia y utilización de estas herramientas dentro de los planteles.

Delgado explicó que la consulta se realiza a petición de la presidenta de México y busca que los propios docentes participen en la discusión sobre cuál debe ser el papel de los dispositivos digitales en el proceso educativo.

Queremos que las y los docentes propongan y debatan sobre cómo integrar estas herramientas en el proceso educativo”, señaló el titular de la SEP.

Mario Delgado, informó que el ejercicio involucrará a maestras y maestros desde educación inicial y preescolar hasta secundaria. Cuartoscuro

El funcionario destacó que no se trata únicamente de discutir si los teléfonos celulares deben estar permitidos o restringidos en las aulas, sino de generar un análisis amplio sobre cómo aprovechar los dispositivos digitales con fines educativos y establecer criterios para su uso dentro de las escuelas.

Entonces vamos a tener ahí un diálogo y queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, expresó.

La consulta permitirá recoger las experiencias y propuestas del magisterio para definir una postura sobre el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos tecnológicos en los distintos niveles educativos.

Con este ejercicio, la SEP busca que las decisiones relacionadas con el uso de la tecnología en las aulas incorporen la perspectiva de quienes diariamente trabajan con estudiantes y enfrentan los retos que representa la incorporación de herramientas digitales al proceso de enseñanza-aprendizaje