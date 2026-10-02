GN instrumenta operativo Pasajero Seguro en Tabasco
De manera aleatoria en las zonas de mayor afluencia en el municipio de Cunduacán, Tabasco, elementos de GN solicitan a los operadores de las unidades detener su marcha para efectuar revisiones preventivas a los pasajeros.
Con la finalidad de bajar los índices de inseguridad en Tabasco, integrantes de la Guardia Nacional (GN), aplican el operativo Pasajero Seguro en puntos de ascenso y descenso de usuarios del transporte público.
De manera aleatoria en las zonas de mayor afluencia en el municipio de Cunduacán, Tabasco, los efectivos de esta fuerza de seguridad pública solicitan a los operadores de las unidades detener su marcha para efectuar revisiones preventivas a los pasajeros.
En apego al modelo de proximidad Social, el personal de la Guardia Nacional se identifica con los usuarios y solicita autorización para llevar a cabo inspecciones, además de invitarlos a utilizar el número telefónico 088 de atención ciudadana, donde se reciben reportes y se canalizan denuncias por posibles ilícitos.
A conductores de autos particulares o taxis se les entrevista, con el objeto de verificar que no conduzcan bajos los efectos del alcohol o de alguna droga, recordándoles algunas disposiciones del Reglamento de Tránsito, a fin de evitar accidentes.