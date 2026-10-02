GN instrumenta operativo Pasajero Seguro en Tabasco

Con la finalidad de bajar los índices de inseguridad en Tabasco, integrantes de la Guardia Nacional (GN), aplican el operativo Pasajero Seguro en puntos de ascenso y descenso de usuarios del transporte público.

Personal de la Guardia Nacional se identifica con los usuarios y solicita autorización para llevar a cabo inspecciones en el transporte público GN

De manera aleatoria en las zonas de mayor afluencia en el municipio de Cunduacán, Tabasco, los efectivos de esta fuerza de seguridad pública solicitan a los operadores de las unidades detener su marcha para efectuar revisiones preventivas a los pasajeros.

Personal de la Guardia Nacional se identifica con los usuarios y solicita autorización para llevar a cabo inspecciones en el transporte público GN

En apego al modelo de proximidad Social, el personal de la Guardia Nacional se identifica con los usuarios y solicita autorización para llevar a cabo inspecciones, además de invitarlos a utilizar el número telefónico 088 de atención ciudadana, donde se reciben reportes y se canalizan denuncias por posibles ilícitos.

Personal de la Guardia Nacional se identifica con los usuarios y solicita autorización para llevar a cabo inspecciones en el transporte público GN

A conductores de autos particulares o taxis se les entrevista, con el objeto de verificar que no conduzcan bajos los efectos del alcohol o de alguna droga, recordándoles algunas disposiciones del Reglamento de Tránsito, a fin de evitar accidentes.